El petróleo vuelve a trepar debido a las tensiones entre Arabia y los hutíes

Los precios del petróleo siguieron su tendencia alcista el martes, debido a las hostilidades entre los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita, mientras que el mercado sigue de cerca la situación entre Ucrania y Rusia.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre subió un 2,90%, hasta los 108,75 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en octubre, se disparó un 4,38%, hasta los 105,83 dólares.

"El mercado petrolero sigue agitado" porque "la situación en Oriente Medio se ha recrudecido de nuevo", explica Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

Arabia Saudita prometió el martes responder con "firmeza" a nuevos ataques de los hutíes proiraníes de Yemen.

El movimiento hutí ha dado importantes golpes contra las fuerzas gubernamentales yemeníes y sauditas, con ataques a infraestructuras petroleras del reino y el aumento del control sobre el estrecho de Bab el Mandeb.

Este paso marítimo conecta Europa con Asia a través del mar Rojo y se ha convertido en esencial para Riad para la exportación de petróleo, ya que la navegación por el estrecho de Ormuz, al otro lado del Golfo, está bloqueada por Irán.

Paralelamente, el mercado sigue vigilando el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Un día después de arremeter contra Kiev por sus ataques contra refinerías de diésel rusas, Donald Trump afirmó el lunes que Kiev y Moscú se habían comprometido a no atacar más las infraestructuras energéticas del adversario.

"Los rusos tienen trabajo por delante para reparar sus infraestructuras dañadas (…) es claramente su talón de Aquiles", dijo a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.