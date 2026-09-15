El petróleo y el rendimiento de los bonos de EE.UU. tensionan a Wall Street

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el martes por una nueva alza en los precios del petróleo y por los aún elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, previo a la esperada reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El Dow Jones cayó un 0,63%, el Nasdaq cedió un 0,78% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,45%.

"Estamos viendo una debilidad generalizada en el mercado bursátil", señalaron analistas de Briefing.com.

En medio de las tensiones en Medio Oriente, los precios del crudo continúan al alza, alimentando los temores inflacionistas.

En tal contexto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó este martes el 5,03%, su nivel más alto desde 2007. Desde entonces cedió ligeramente, hasta cerca del 5%.

Los inversores en el mercado de deuda exigen una rentabilidad más alta para estos títulos de deuda soberana a fin de compensar las subidas de precios.

"Los rendimientos de los bonos más altos repercuten directamente en las finanzas de los hogares", toda vez que sirven como referencia tanto para las tasas de los préstamos hipotecarios como para los créditos al consumidor, dijo Mark Malek, de Siebert Financial.

Además, cuando suben también golpean a las empresas, que reducen sus inversiones y contratan menos, lo que ha causado preocupación en Wall Street.

Ante este panorama, "los mercados también apuestan cada vez más por una política monetaria firme" por parte de la Fed, anotó Adam Turnquist, de KPL Financial.

De ocurrir así, el miércoles, luego de la reunión de la Fed, sería la primera alza en casi tres años.

Pero algunos analistas se muestran prudentes y creen que la Fed optaría por mantener los tipos sin cambiar (se sitúan entre 3,50% y 3,75% desde diciembre).

Kevin Warsh, que asumió la presidencia de la Fed en mayo, se ha mantenido muy cauto en su comunicación.