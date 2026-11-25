La economía de Estados Unidos creció más de lo esperado en el tercer trimestre, mientras que el PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, alcanzó en octubre su nivel más alto en tres años, según datos oficiales publicados el miércoles.

El crecimiento del PIB estadounidense en el tercer trimestre de este año se estimó en un 4,3%, informó el departamento de Comercio, un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente a la estimación anterior y muy por encima de las expectativas del mercado.

"En comparación con el segundo trimestre, la aceleración del PIB real en el tercer trimestre se debió principalmente a una aceleración de la inversión y a un repunte del gasto público, que se vieron parcialmente contrarrestados por un descenso de las exportaciones", señaló la Oficina de Análisis Económico (BEA) en un comunicado.

La economía estadounidense ha mostrado su capacidad de resistencia a la política arancelaria del presidente Donald Trump y a su guerra contra Irán, dos factores que han disparado la inflación.

También el miércoles, el departamento de Comercio dijo que el PCE alcanzó en octubre su nivel más alto en tres años, con un aumento de los precios de la energía acompañado de un incremento de la inflación en los bienes no duraderos.

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subió un 3,8% interanual en octubre, según los datos oficiales, lo cual igualó el máximo de tres años registrado en mayo.

La Fed tiene el objetivo de mantener a largo plazo la inflación en un 2%, un nivel que hace casi seis años que no logra.

Los años de inflación por encima del objetivo desde la pandemia han afectado duramente a los hogares estadounidenses, con niveles de precios actuales más de un 30% superiores a los de 2020, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial.

El banco central estadounidense subió en septiembre los tipos de interés por primera vez en tres años con el fin de frenar la subida de precios, que afecta los hogares y las empresas.

En su última reunión, en octubre, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed mantuvo las tasas sin cambios, pero en esa reunión la gran mayoría de los 12 miembros del grupo advirtió que en diciembre será necesaria subirlas para frenar la inflación.

Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, afirmó que los nuevos datos sobre la inflación da alas a nuevas subidas de tipos.

"El problema de la inflación en Estados Unidos va más allá de una crisis energética", señaló. "La Reserva Federal tiene que tomar medidas en diciembre y, probablemente, en enero".

- Brecha mayor -

Los economistas advierten de que, aunque el gasto de los consumidores se ha mantenido fuerte a pesar de los altos precios, la brecha económica entre los hogares con más y con menos ingresos es cada vez más grande en Estados Unidos.

Trump defiende su gestión económica con datos como el de crecimiento del PIB, que se ha mantenido sólido gracias al auge de las desproporcionadas inversiones en el sector de la inteligencia artificial.

Ryan Sweet, economista jefe global de Oxford Economics, afirmó que los sólidos datos del PIB pueden ser un balón de oxígeno para los responsables de la política monetaria de la Fed a la hora de plantearse nuevas subidas de tasas, ya que el aumento del precio del dinero tiende a enfriar la economía y, por lo tanto, a afectar al mercado laboral.

"El endurecimiento de las condiciones de los mercados financieros, si se mantiene, no tendrá un impacto apreciable en el crecimiento hasta la segunda mitad del año que viene", señaló.