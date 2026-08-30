El piloto español Álex Palou asegura su cuarto título seguido en la serie IndyCar

El español Álex Palou conquistó este domingo su cuarto título consecutivo de la serie IndyCar, y quinto en total, cimentando su estatus como uno de los mejores pilotos de la historia de esta competición estadounidense.

La estrella del equipo Chip Ganassi Racing aprovechó en el Gran Premio de Milwaukee la tercera oportunidad que tenía para proclamarse campeón.

Tropezó más temprano en la otra carrera de este fin de semana en Milwaukee, cuyo cronograma fue alterado por las lluvias, y la semana pasada en una prueba por las calles de Washington DC.

Palou finalizó en el décimo lugar de la carrera de Milwaukee, ganada por el mexicano Pato O'Ward, y tomó una ventaja ya inalcanzable en la clasificación general a falta de una etapa, en Laguna Seca (California), el próximo domingo.

El estadounidense Kyle Kirkwood, vencedor en Washington y principal perseguidor de Palou, concluyó en el 15° puesto.

A sus 29 años, el catalán igualó el récord de cuatro títulos de temporada consecutivos que poseía en solitario el francés Sébastien Bourdais (2004-2007).

"No sé qué decir, debo todo a este equipo", dijo Palou. "Es increíble, estoy muy orgulloso de este equipo, hoy no fue una buena carrera para nosotros, sufrimos pero yo solo pensaba en estar concentrado al frente y es fabuloso tener otro campeonato".

En total el piloto español posee cinco coronas de la principal categoría del automovilismo estadounidense (2021, 2023, 2024, 2025 y 2026) en solo siete temporadas disputadas.

En el palmarés solo lo superan los siete títulos que logró el estadounidense A.J. Foyt, ya retirado, y los seis del neozelandés Scott Dixon.

Palou, quien nunca ha competido en la Fórmula 1, alcanzó en 2025 su ansiado primer triunfo en las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis, una cumbre del automotor que no consiguió anteriormente Fernando Alonso en sus tres intentos ni ningún otro piloto español.

Sin oportunidades para probarse en la Fórmula 1, la máxima categoría del deporte de motor, Palou apostó por unirse a la IndyCar en 2020 y desde entonces estableció una férrea dictadura con la que este año se ha apoderado de seis de las 17 pruebas disputadas.