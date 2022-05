El posteo con el que Lily Rose, hija de Johnny Depp, rompió el silencio en redes a poco del final del juicio

Luego de varias semanas desaparecida de redes sociales, Lily-Rose, hija mayor de Johnny Depp, rompió el silencio en medio del juicio que su padre enfrenta contra su exesposa Amber Heard y publicó una serie de fotografías de su cumpleaños pasado. Hay que recordar que el 27 de mayo, día en que los abogados de los actores dieron los alegatos finales de la batalla legal, también era el cumpleaños de la modelo, quien nació como fruto de la relación que Depp tuvo con Vanessa Paradis.

Lily-Rose cumplió 23 años y compartió algunas imágenes de su festejo a través de su cuenta de Instagram, aunque no dio muchos detalles. Se trató de tres instantáneas: dos de ella con una banda que decía “Princesa de cumpleaños” y otra de un ramo de flores; las tres acompañadas de la leyenda: “23″. Un mensaje muy simple, pero que de inmediato comenzó a recorrer el Internet, tras la ausencia de la joven desde que inició el juicio de su padre el pasado 11 de abril.

"Princesa de cumpleaños", era la frase que Lily-Rose Depp usó para sus fotografías Instagram @lilyrose_depp

Y es que la última publicación que la también actriz hizo en sus cuentas fue el 9 de abril, dos días antes de que empezaran las audiencias entre el protagonista de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman en la corte de Fairfax, Virginia. Compartió un video perteneciente a una campaña en colaboración con la marca Chanel, pues desde hace algunos años decidió seguir los pasos de su madre como modelo. Desde entonces, no se sabía nada de ella.

La relación de Lily-Rose en el matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard

Mucho se ha dicho sobre el papel que jugó la hija de Johnny en su relación con Amber Heard, pues los rumores que corren sugieren que no se llevaban bien. Incluso el mismo actor testificó, durante su participación en el estrado de la corte, que Lily-Rose no acudió a su boda con Heard porque habían tenido algunas diferencias: “Mi hija Lily-Rose no asistió a la boda. Ella y la Sra. Heard no estaban en buenos términos, por varias razones”, dijo.

Lily-Rose Depp compartió un ramo de flores de su cumpleaños pasado Instagram @lilyrose_depp

Los actores se casaron en febrero de 2015 en la isla privada, propiedad de Depp, en las Bahamas. A la ceremonia íntima asistieron alrededor de 25 personas, pero su hija mayor brilló por su ausencia. Se dice que ellas no tenían una buena química, porque a Lily-Rose no le agradaba la manera de ser de Amber y nunca aceptó el matrimonio.

Ahora, en su búsqueda por la verdad, según dijo él mismo, Johnny Depp intenta ganar el juicio por difamación, especialmente por sus hijos, pues aseguró que, tras la ola de críticas que recibió cuando Amber lo acusó de violencia doméstica, ellos fueron los principales afectados: “Sentí que era mi responsabilidad defenderme no solo por mí mismo en ese caso, sino también por mis hijos, que en ese momento tenían 14 y 16 años”.

Los jóvenes que el intérprete del capitán Jack Sparrow tuvo se han mantenido herméticos ante este mediático juicio, por lo que se conoce de ellos gracias a las declaraciones de su mismo padre y los rumores que circulan en las redes sociales. El mismo Depp ha confirmado que su exesposa utilizaba el nombre de ellos para manipularlo y hacerlo sufrir.