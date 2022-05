La arriesgada estrategia de la defensa de Amber Heard el último día del juicio vs Johnny Depp

El tiempo se acabó. Las defensas de Johnny Depp y Amber Heard presentaron sus conclusiones finales en el juicio por difamación que el actor inició hace tres años y en el cual reclamó que el artículo de opinión que la estrella de Aquaman publicó en 2018 en The Washington Post, donde se llamó a sí misma “víctima de abuso doméstico”, hacía referencia a él. Este viernes y durante más de cinco horas los abogados de ambos libraron una batalla entre ellos para convencer con sus alegatos a al jurado que decidirá la suerte de estas dos celebridades. “Desde el inicio, este caso fue un abuso”, expresó contundentemente Elaine Bredehoft, letrada de Heard.

Bredehoft manifestó con vehemencia que los episodios de excesos que sufrió Amber no se circunscribieron solamente a la época en que fue pareja de Johnny, sino que quiso ir más allá y dijo que “las seis semanas que tomó el juicio fueron una verdadera persecución para la actriz”, situación que extendió su período de sufrimiento. Además, refirió que para Heard fue “humillante” tener que revivir los eventos traumáticos. “Eso es abuso psicológico”, añadió la abogada.

Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard, intentó un último recurso para convencer al jurado (Crédito: Captura de video YouTube/Law & Crime Channel)

Asimismo, advirtió que tanto ella como su colega Ben Rottenborn solo “contraatacaban” las falsas acusaciones del equipo de Depp y que, de acuerdo con ella, nunca pudieron probar. “Ella dijo ‘basta’. Y le pedimos al jurado que responsabilice a este hombre. Él nunca asumió nada en su vida”, expresó con severidad.

Por su parte, Rottenborn no fue menos amable y aseveró que no existía evidencia de que Johnny hubiese perdido la oportunidad de filmar la sexta entrega de Piratas del Caribe luego de la publicación de Heard en The Washington Post. “Todo lo que ha perdido es el resultado de sus propias elecciones”, expresó.

La severa contradicción de Amber Heard durante el juicio

En contexto, este viernes, la defensa de Amber Heard intentó “reparar” los traspiés que la actriz protagonizó durante la semana. El jueves, Camille Vasquez, abogada de Johnny, lideró un incisivo contrainterrogatorio, donde acorraló a la actriz, quien luego que reconoció que el incidente de Kate Moss, que ella misma trajo al juicio, “se trató de un rumor”.

Kate Moss declaró a favor de Johnny Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard

La semana pasada, Amber declaró que durante una de las fuertes discusiones que tuvo con el actor en 2015, y que incluyó a su hermana Whitney, “vino a su cabeza Kate Moss y el incidente de las escaleras”.

La defensa de Johnny aprovechó la oportunidad para llamar como testigo a la modelo y ella misma desmintió a Heard cuando relató episodio que ocurrió durante la década de 1990 en un complejo turístico en Jamaica. Moss se cayó por las escaleras y Depp acudió en su auxilio, pero Amber dijo antes en la corte que fue el actor quien la arrojó y que no se trató de un accidente.

Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, fue incisiva durante el contrainterrogatorio a Amber Heard (Crédito: Captura de video YouTube/Law & Crime Channel)

“Él nunca me empujó, pateó o arrojó por las escaleras”, expresó la modelo de forma virtual desde Inglaterra.

A partir de este martes, el jurado conformado por siete personas deberá deliberar acerca de la demanda presentada por Johnny. La jueza Azcarate advirtió que para dictar la sentencia, la decisión debe ser unánime.