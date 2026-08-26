El precio del petróleo cae ligeramente ante la incertidumbre sobre Ormuz

Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente el miércoles, ya que el mercado optó por la cautela a la espera de conocer el resultado de las negociaciones para establecer un "corredor temporal" de navegación en el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, perdió un 0,84%, hasta 87,84 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, retrocedió un 0,16%, a 82,23 US$.

En continuidad con la tendencia de la víspera, las cotizaciones habían empezado la sesión con un claro descenso.

Pero "hay tantas interpretaciones diferentes de la situación en Oriente Medio" que la orientación de los precios puede cambiar rápidamente, explicó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

Irán y Omán negocian un acuerdo marco para establecer un "corredor temporal" y llevar a cabo una operación de desminado en el estrecho de Ormuz, según indicaron el martes en un comunicado conjunto.

"Pero esta hipótesis incluirá un derecho de peaje, y eso no va a gustar a nadie", explicó Kilduff.

Según los Guardianes de la Revolución iraníes, implicados en estas conversaciones, Irán y Omán pactaron repartirse los beneficios de las tasas por navegar a través del estrecho.

Estados Unidos rechaza cualquier imposición de peajes por el estrecho.

Paralelamente, los inversionistas también vigilan los últimos ataques entre Ucrania y Rusia.

"Ucrania sigue en su empeño de apuntar a las refinerías rusas", lo que constituye un factor alcista para los precios, indicó Kilduff.

Según medios ucranianos, un ataque contra una de las refinerías más importantes de Rusia, propiedad del grupo Lukoil, provocó un incendio el miércoles.