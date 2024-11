El presidente de la Fed advirtió que no renunciará aunque Trump se lo pida, y volvió a recortar las tasas de referencia

WASHINGTON.- El mismo día que el directorio de la Reserva Federal norteamericana, Fed, anunció un nuevo recorte en sus tasas de referencia -una medida acorde con la disminución de la inflación y los mejores índices del mercado laboral-, el jefe de la Fed, Jerome Powell -que tiene una larga historia de enfrentamientos con el presidente electo Donald Trump-, advirtió que no piensa renunciar a su mandato, que expira en mayo de 2026, aunque el nuevo mandatario se lo pida.

“No está permitido por la ley”, dijo Powell a los periodistas en una conferencia de prensa en la que recordó la independencia del organismo que dirige, y que el jefe del Ejecutivo no tiene poder para echarlo ni degradarlo.

Poco antes de sus declaraciones, en una medida que se esperaba desde hace un tiempo, pero que se conoció el día después de la elección de Trump como el próximo presidente de Estados Unidos, el comité de la Fed anunció este jueves en una decisión unánime, un recorte en sus tasas de referencia en un cuarto de punto porcentual, a 4,50-4,75%, un cambio acorde con la disminución de la inflación y las mejores perspectivas del mercado laboral.

Después de su recorte de medio punto porcentual en septiembre -su primer movimiento de este tipo en más de cuatro años-, los responsables de la política monetaria de la Fed preveían en principio este recorte de un cuarto de punto en noviembre, otro en diciembre y cuatro más el próximo año.

En su conferencia de prensa Powell planteó luego interrogantes sobre el futuro de ese plan de recortes, según las políticas que adopte el nuevo gobierno.

La Reserva Federal es un organismo independiente en Estados Unidos Shutterstock

En este sentido reconoció que el recorte se aplicó porque “la economía está fuerte, el mercado laboral se mantiene y sólido y la inflación se ha reducido considerablemente”. Pero dijo que la incertidumbre sobre las perspectivas tras la elección, limita lo que el banco central puede decir sobre el panorama para la política monetaria. “No creemos que sea un buen momento para dar mucha ‘forward guidance’ (orientación)”, señalí. ”A corto plazo, las elecciones no tendrán ningún efecto en nuestras decisiones”, aseguró Powell. “No sabemos cuál es el calendario y el tipo de reformas que vendrán y por lo tanto no sabemos cuáles pueden ser los efectos sobre la economía. No adivinamos, no especulamos, no suponemos”, concluyó.

Simultáneamente, varias fuentes informaron a la cadena CNN que Trump probablemente permitirá que Powell permanezca en el cargo durante el resto del mandato hasta mayo de 2026.

Aunque Powell fue designado por Trump en 2017, luego tuvo una serie de enfrentamientos con el actual presidente electo durante su gobierno. En 2021, Joe Biden lo confirmó en el cargo hasta la actualidad.

En el entorno del presidente electo hay varios miembros que aspiran a liderar la Reserva Federal. Entre ellos se encuentra Gary Cohn, el ex hombre fuerte de Goldman Sachs que trabajó en la primera administración Trump, y también el exmiembro de la Reserva Federal Kevin Warsh y el economista jefe del ex magnate Kevin Hassett.

La Casa Blanca vs la Fed

El triunfo de Trump también ha levantado el espectro de la intromisión por parte de la Casa Blanca en las decisiones de política de la Reserva Federal.

La Fed ha protegido durante mucho tiempo su status como una institución independiente capaz de tomar decisiones difíciles sobre las tasas de préstamo, libre de interferencias políticas. Sin embargo, durante su mandato anterior en la Casa Blanca, Trump atacó públicamente a Powell después que la Fed aumentó las tasas para combatir la inflación, y podría hacerlo de nuevo.

La economía también está nublando el panorama al mostrar señales contradictorias, con un crecimiento sólido pero una disminución en la contratación. Aun así, el gasto del consumidor ha sido saludable, alimentando preocupaciones de que no es necesario que la Fed reduzca los costos de endeudamiento y que hacerlo podría sobreestimular la economía e incluso acelerar de nuevo la inflación.

En la Bolsa de Nueva York escuchan el mensaje de Jerome Powell (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Los mercados financieros están lanzando otra curva a la Fed: los inversores han aumentado bruscamente los rendimientos del Tesoro desde que el banco central redujo las tasas en septiembre. El resultado ha sido mayores costos de endeudamiento en toda la economía, disminuyendo así el beneficio para los consumidores del recorte de medio punto en su tasa de referencia, que anunció tras su reunión de septiembre.

Las tasas de interés más amplias han aumentado porque los inversores anticipan una inflación más alta, déficits presupuestarios federales más grandes y un crecimiento económico más rápido bajo un presidente electo Trump. El plan de Trump de imponer al menos un arancel del 10% sobre todas las importaciones, así como impuestos considerablemente más altos sobre los productos chinos, y llevar a cabo una deportación masiva de inmigrantes indocumentados casi seguramente impulsará la inflación. Esto hará menos probable que la Fed continúe recortando su tasa clave. La inflación anual medida por el indicador preferido del banco central cayó al 2.1% en septiembre.

Economistas de Goldman Sachs estiman que el arancel propuesto del 10% de Trump, así como sus impuestos propuestos sobre las importaciones chinas y los autos de México, podrían enviar la inflación de vuelta a aproximadamente el 2,75% al 3% para mediados de 2026.

Los recortes de tasas de la Fed generalmente conducen a costos de endeudamiento más bajos para los consumidores y las empresas con el tiempo. Sin embargo, esta vez, las tasas hipotecarias cayeron en anticipación de los recortes de tasas pero han rebotado nuevamente mientras la economía ha crecido con brío, impulsada por el gasto del consumidor.

Los altos costos de endeudamiento no sólo para hipotecas sino también para préstamos para automóviles y otras compras importantes, incluso cuando la Fed está reduciendo su tasa de referencia, han planteado un desafío potencial para el banco central: su esfuerzo por apoyar la economía al reducir los costos de endeudamiento puede no dar frutos si los inversores actúan para aumentar las tasas de endeudamiento a largo plazo.

La economía creció a una sólida tasa anual de justo por debajo del 3% durante los últimos seis meses, mientras que el gasto del consumidor, impulsado por compradores de ingresos más altos, aumentó fuertemente en el trimestre de julio a septiembre.

Al mismo tiempo, las empresas han restringido la contratación, con muchas personas que están sin trabajo luchando por encontrar empleo. Powell ha sugerido que la Fed está reduciendo su tasa clave en parte para fortalecer el mercado laboral. Pero si el crecimiento económico continúa a un ritmo saludable y la inflación vuelve a subir, el banco central enfrentará una presión creciente para desacelerar o detener sus recortes de tasas de interés.

