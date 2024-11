El pueblo de EE.UU. que se pondrá oscuro durante más de dos meses: el increíble fenómeno que lo produce

En el extremo norte de Estados Unidos, en el pequeño pueblo de Utqiagvik, Alaska, la oscuridad se apoderará del cielo por más de dos meses. El Sol volverá a salir recién el 22 de enero de 2025. Este fenómeno es conocido como la noche polar y ocurre debido a la inclinación del eje terrestre, que provoca que las regiones cercanas al Círculo Polar Ártico se mantengan alejadas de la luz solar durante largos períodos.

En Utqiaġvik, Alaska, el sol se oculta el 19 de noviembre y vuelve a asomarse recién el 23 de enero del año siguiente unsplash

Utqiagvik, antes conocido como Barrow, se encuentra a 530 kilómetros del Círculo Polar Ártico y a una latitud de 71,17 grados norte. A pesar de su ubicación, los habitantes de este pueblo, que son alrededor de 5000 personas, han aprendido a vivir con la oscuridad que se extiende cada año durante la temporada invernal.

Durante estos dos meses, la única luz que ilumina el pueblo proviene del cielo durante el crepúsculo astronómico y civil, pero nunca alcanza la intensidad de un día soleado.

El Sol, que este año se puso el 18 de noviembre a la 13.27 (hora local), volverá a salir a las 13.15 del 22 de enero de 2025, solo para ponerse nuevamente 48 minutos después. Este cambio de horarios y la total ausencia de luz solar afecta no solo la vida diaria, sino también el clima local, que se caracteriza por temperaturas bajo cero en casi una cuarta parte del año.

¿Por qué se produce la noche polar?

El fenómeno de la noche polar se debe a la inclinación del eje terrestre. Cuando el hemisferio norte se aleja del sol en los meses de otoño e invierno, los lugares cercanos al Círculo Polar Ártico se sumergen en una oscuridad prolongada. En el caso de los polos, esta oscuridad dura incluso seis meses, ya que el Sol no vuelve a salir hasta el equinoccio de primavera.

Utqiagvik, al estar ubicado tan al norte, experimenta una mayor duración de la noche polar, mientras que otros lugares cercanos, como Fairbanks, solo sufren de unos pocos días luz solar directa. Durante estos meses, las temperaturas en el pueblo suelen caer por debajo de los cero grados Celsius, mientras que las condiciones climáticas extremas, como el vórtice polar estratosférico, pueden intensificarse, afectando al clima del hemisferio norte.

El solsticio de invierno, que ocurrirá el próximo 21 de diciembre, marca el momento en que Utqiagvik estará más lejos del Sol. A las 5.02 (hora del Este), esta estrella estará aún 4,7 grados por debajo del horizonte, por lo que el pueblo permanecerá en la penumbra.

Si bien la cantidad de luz solar anual es similar en todas partes del mundo, su distribución varía dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, Utqiagvik recibe la misma cantidad de luz solar que ciudades como Miami o Moscú, pero en diferentes momentos del año, lo que crea un ciclo único de días y noches en el Ártico.

Cómo es la vida en Utqiagvik, con noches que duran más de dos meses

Utqiaġvik vive en completa oscuridad durante noviembre, diciembre y enero Twitter @StrangeFactoid

Este fenómeno tiene un gran impacto en la vida cotidiana de los habitantes de Utqiagvik, quienes, a pesar de la oscuridad extrema, celebran su particular modo de vida en uno de los lugares más aislados y extremos de Estados Unidos. Según contó el climatólogo Brian Brettschneider a The Weather Channel, en esta época “no es raro escuchar una máquina de cortar el pasto funcionando o chicos jugando afuera a medianoche”.