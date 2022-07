El ranking de los peores aeropuertos del mundo por el caos durante el verano: vuelos atrasados y cancelaciones

La demanda de vuelos aumentó nuevamente y ahora las aerolíneas manejan números similares a los que registraron antes del inicio de la pandemia por Covid-19. No obstante, las empresas de aviación no dan abasto con la cantidad de pedidos. Es necesario observar, por ejemplo, el caos que se vivió en Estados Unidos con ocasión del fin de semana largo del 4 de julio, donde miles de vuelos fueron demorados y muchos otros cancelados. Este mismo escenario también se vive en Europa y la situación no parece que vaya mejorar pronto.

El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en Canadá lidera la lista de complejos que mayor cantidad de retrasos tuvo. Un temible 52,2% es el porcentaje de vuelos que se han atrasado este verano y que han tenido que ser reprogramados, de acuerdo con un reporte de CNN Travel. Asimismo, se sitúa en el cuarto lugar en lo que a cancelaciones se refiere.

Los viajeros pasan por el punto de control de seguridad del norte en el Aeropuerto Internacional de Denver el viernes, Estados Unidos, 2 de julio de 2021 (David Zalubowski/AP)

En un intento por manejar la situación, esta semana Air Canada presentó una política de flexibilidad para que los pasajeros con destino a ese aeropuerto canadiense pudieran cambiar la fecha de sus boletos sin costo adicional.

En ese sentido, en Europa los retrasos y cancelaciones generan estragos. Los aeropuertos de Frankfurt, París, Ámsterdam y Londres viven retrasos significativos. El caso del londinense Heathrow es especial. Recientemente, anunció que se vio obligado a pedirle a las aerolíneas que no podían hacer frente a la demanda que suspendieran la venta de boletos este verano

El Secretario de Transporte de EE.UU. se pronunció acerca de las demoras y cancelaciones de vuelos

En el caso de Estados Unidos, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, expresó que trabajaba en encontrar la mejor solución para el desbarajuste que se vive actualmente. No obstante, durante una entrevista con CNN criticó a las empresas aéreas por el despido de trabajadores durante la pandemia, pese a la ayuda de miles de millones de dólares que recibieron por parte del gobierno federal.

“Luego del fin de semana, con ocasión del Memorial Day me reuní con los representantes de la industria aérea para discutir cómo podíamos resolver esta situación con miras al 4 de julio”, expresó Buttigieg, quien agregó que pese a que ya se implementaron algunas medidas, “las aerolíneas necesitaban estar preparadas para atender el aumento en la demanda de vuelos”.

El Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida forma parte del listado de aquellos con mayor cantidad de demoras y cancelaciones. Al igual que Air Canada, Delta también ofreció a sus pasajeros el cambio de fechas en los pasajes sin ningún costo adicional.

Los 10 principales aeropuertos del mundo con mayores retrasos este verano

De acuerdo con los datos que recopiló FlightAware, entre el 26 de mayo y 19 de julio, algunos aeropuertos registran incluso un retraso de más de la mitad de sus vuelos. Canadá, Alemania y Francia lideran la lista: