El rapero Sean "Diddy" Combs detenido en EEUU en el marco de varias demandas (medios)

Sean "Diddy" Combs, el magnate del rap que ha caído en picado tras una oleada de demandas por tráfico sexual y agresión, fue detenido en Nueva York a última hora del lunes, informaron varios medios estadounidenses.

El arresto del músico, de 54 años, se produce tras la acusación de un gran jurado, si bien los cargos exactos que se le imputan no están claros, informó The New York Times, citando a una persona familiarizada con el caso. Combs es objeto de varias demandas civiles que lo presentan como un "depredador sexual" y sus residencias fueron allanadas este año por agentes federales.

LA NACION