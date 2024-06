El “raro” billete de un dólar con la cara de Cristóbal Colón que puede valer hasta US$10.000: cómo identificarlo

Escuchar

En el mundo de la numismática hay algunas piezas que alcanzan precios altos si se comparan con su valor nominal. Sin embargo, también tienen características específicas, como fechas antiguas o errores de acuñación. Este es el caso de un billete de un dólar de 1917, diseñado por Joseph P. Ourdan cuyos detalles lo hacen sumamente “inusual”.

En 1874 se hicieron cambios adicionales en el diseño de los billetes de EE.UU. Jen Gloede - Imagen National Museum of American History

Características del billete de 1917

Obra de: Joseph P. Ourdan

Marca de agua: no tiene

Material: papel sin hilo de seguridad

Imprenta: Compañía Colombiana de Billetes (CBNC)

Impresión frontal: en rojo y negro

En el anverso presenta un retrato de George Washington en el centro, con una escena de Cristóbal Colón y su tripulación a la vista de las tierras de América a la izquierda. La leyenda: “La Ley de 3 de marzo de 1863″, se ubica verticalmente en el borde izquierdo. Además, el sello y la numeración pueden variar en color entre marrón, rojo y azul.

El valioso billete de dólar de 1917 cuenta una escena con Cristóbal Colón y su tripulación a la vista de las tierras de América Imagen numizon

En el reverso, conocido como greenback, esta pieza presenta un diseño de fondo de seguridad con múltiples rosetas y el valor “UNO” en los laterales. En el centro, un gran rosetón contiene el texto en mayúsculas “Estados Unidos de América”. Este se llama coloquialmente “reverso del caballete”, porque el diseño central se asemeja a un caballete.

El billete de un dólar de 1917 se caracteriza por llevar en el centro, en un gran rosetón Imagen numizon

El increíble valor del dólar de 1917

De acuerdo con Coin Value Look Up, esta serie de billetes, clasificados como finos, se venden entre 125 y 400 dólares. La cantidad puede aumentar significativamente para los ejemplares no circulados y con calidad de gema, a un total entre US$4000 y US$10.000.

Identificar un billete raro puede ser un desafío, pero al conocer ciertos detalles específicos es mucho más fácil. Según Paper Money Guaranty (PMG), entre los ejemplares de un dólar de 1917, se encuentran las variantes conocidas como “mula”.

Estos se distinguen por la ubicación del número de la placa posterior. Si el número de la placa está en la posición de las 6 en punto en el reverso, es una “mula”. Si está más cerca de la posición de las 4 en punto, no lo es.

Los errores tipográficos en estas piezas son otra característica extremadamente deseable. Menos del 0,5% de los billetes de Friedberg 38 (dólar de 1917) son errores. Dada la baja cantidad, estos pueden alcanzar precios muy altos en el mercado de coleccionistas.

Un billete mula de 1917 clasificado por PMG Imagen PMG

¿Cómo saber si un billete vale miles de dólares?

Para verificar la autenticidad y la rareza de uno de estos ejemplares es útil contar con una lupa y una luz ultravioleta. El dólar de 1917 debe ser completamente opaco a los rayos UV, sin ninguna reacción visible bajo la luz ultravioleta. A veces, las fibras del papel pueden emitir un brillo apagado, pero esto no debe confundirse con una reacción a los UV.

El mercado de coleccionistas es muy dinámico. Los precios pueden variar considerablemente según la condición de la pieza a valorar, su rareza y la demanda en el mercado. Para obtener una valoración precisa, algunas casas de subastas especializadas o expertos, como el sitio PMG, analizan su calidad y dan un puntaje determinado que influenciará en el precio final.

