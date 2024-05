Temporada de serpientes en Texas: seis cosas que hay que hacer para evitar que te muerda una durante un encuentro

Durante la temporada de serpientes de Texas, estos reptiles emergen de sus refugios de invierno y se preparan para reproducirse. Generalmente, buscan madrigueras para poner sus huevos, pero cuando no encuentran una pueden anidar en el jardín o en algún hueco de los cimientos de la propiedad. Así se puede actuar para evitar un ataque.

Cuando se divisa una serpiente hay que huir en la dirección opuesta de manera lenta, ya que estas atacan al movimiento Facebook/ Orianne Center For Indigo Conservation

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) aclara que unas 7000 personas son mordidas anualmente por serpientes venenosas en Estados Unidos. En el llamado “estado de la estrella solitaria” fallecen una o dos personas al año por este motivo.

Para el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés), “la mejor defensa contra las serpientes venenosas es evitarlas”. En este sentido, remarcan que lo ideal es saber cómo y dónde es más probable que se produzca un encuentro. Las serpientes anidan o se esconden en:

Hierbas altas

Huecos en cimientos

Pilas de maderas tiradas

Debajo de rocas

Las serpientes buscan madrigueras, cuevas y hoyos para hacer sus nidos, por esto lo mejor es evitar meter las manos en lugares así Facebook/ Orianne Center For Indigo Conservation

Qué hacer en caso de encontrarse frente a frente con una serpiente y cómo evitarlas

Llevar un palo

No es para defensa, sino como bastón. Los especialistas indican que al golpear el palo contra el suelo se emiten vibraciones que las serpientes captan. De tal manera, los reptiles intentan escapar ante la presencia del fenómeno y no se acercan. Es una forma de advertirlas para que huyan.

Ubicarla, quedarse quieto e irse

La mayor recomendación del DSHS ante el encuentro con una serpiente es huir. Sin embargo, no hay que hacerlo de cualquier manera, por ejemplo: “Cuando escuche una serpiente de cascabel, pero no la vea, no se mueva hasta que haya determinado de qué dirección proviene el sonido”, indican los especialistas. Una vez que la ubica, la persona debe alejarse lentamente en el sentido opuesto, ya que, “las víboras atacan el movimiento”, especifican.

Observar donde se colocan pies y manos

Hay muchas situaciones cotidianas que pueden ser propensas a la aparición de una serpiente, por ejemplo levantar una piedra o meter la mano en un agujero para buscar algo que se cayó. Estas actitudes se deben evitar o al menos revisar bien antes de hacerlo.

“Si levantas una piedra, un tronco o cualquier objeto debajo del cual pueda estar una serpiente venenosa, muévelo primero con un palo o un gancho”, aclaran los especialistas y agregan que nunca se deben poner los dedos debajo. “Puedes usar tu pie si tienes botas gruesas de cuero”, remarcan.

Lo mismo sucede al escalar o subir rocas. El calor del sol impacta en las piedras y a las serpientes les gusta reposar, por lo que la previsión es muy importante.

Los especialistas recomiendan el uso de botas en lugares donde potencialmente pueden haber serpientes Amazon

Vestimenta adecuada

“Cuando esté al aire libre, mire siempre por dónde pisa”, señalan los especialistas. Además de esto, cuando el territorio es potencialmente un lugar de escondite de una serpiente, se deben usar botas, jeans gruesos y guantes.

Evitar caminar de noche

El Departamento señala que hay serpientes, como las cascabeles, que son nocturnas durante gran parte del año. “Si tienes que desplazarte, utiliza una linterna para iluminar tu camino y no andes descalzo”, subrayan.

Alejarse de los animales que caza

Hay una serie de olores que atraen a las serpientes, entre ellos el aroma de sus presas. Por lo tanto, el Departamento indica que lo mejor es evitar las áreas donde pueda haber ratones y ratas, tales como basura, montones de maleza y piedras, madera apilada y cercas de paredes de piedra.

LA NACION