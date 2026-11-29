INDIANAPOLIS (AP) — Xavier Gipson anotó dos touchdowns el domingo; el segundo fue un regreso de despeje de 67 yardas que puso a su equipo por delante a mitad del cuarto periodo y alimentó la remontada de los Giants de Nueva York para una victoria de 34-30 sobre los Colts de Indianapolis.

Fue el primer regreso de despeje de Nueva York para anotación desde el 31 de diciembre de 2023. Gipson, quien se unió al equipo a principios de este mes, también anotó con una carrera de 49 yardas en la primera mitad, después de haber anotado apenas tres veces en sus 3 1/2 temporadas como profesional. Ahora suma cinco TD en su carrera.

Los Giants (7-3-1) borraron un déficit de 10 puntos en el cuarto periodo para asegurar su cuarta victoria en cinco partidos y mantenerse en la cima de la NFC Este.

J.J. McCarthy tuvo otro partido sólido, al completar 13 de 22 pases para 268 yardas, con un pase de TD y una intercepción.

Malachi Fields tuvo el mejor partido de su temporada de novato, al atrapar cuatro pases para 140 yardas, incluida una recepción de TD de 25 yardas que le dio a Nueva York una ventaja de 13-7 en la primera mitad. Cam Skattebo terminó con 13 acarreos para 53 yardas.

Richardson también tuvo un partido sólido. Terminó 14 de 25 para 198 yardas y una intercepción, mientras corrió 13 veces para 53 yardas y un TD.

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