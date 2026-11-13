El secretario de Comercio testificará ante el Congreso de EEUU sobre el caso de Nvidia

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declarará ante el Congreso sobre el escándalo de Nvidia, informaron el jueves medios locales.

Jensen Huang, una figura clave en el auge de la inteligencia artificial, renunció el jueves a su cargo como director ejecutivo de Nvidia tras revelarse dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con la presunta espía Alice Huang, con quien no tiene parentesco alguno.

"El secretario Lutnick ha aceptado de manera proactiva comparecer voluntariamente ante el Comité Bancario para responder a sus preguntas", aseguró su portavoz Kristen Eichamer a NBC News.

Los legisladores estadounidenses han pedido que se aclare qué sabía la administración del presidente Donald Trump sobre la aventura amorosa de Huang con la mujer sospechosa de espiar para la inteligencia china.

Lutnick ha sido objeto de escrutinio debido a que su oficina recibió la orden de evaluar a las empresas en cuanto a riesgos para la seguridad nacional antes de que el gobierno de Donald Trump autorizara a Nvidia a vender chips avanzados a China.

Esa compañía estadounidense es líder mundial en la producción de semiconductores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Es una de las más valiosas del mundo.

El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, solicitó que Lutnick testificara "en una audiencia pública sobre los recientes informes públicos acerca de Nvidia y el papel del Departamento de Comercio que suscitan preocupaciones de seguridad nacional", informó NBC.

Scott también solicitó que Jensen Huang comparezca ante el comité, agregó la cadena.