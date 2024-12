El secreto que reveló la famosa editora de Vogue, Anna Wintour, sobre sus anteojos de sol

El icono de la moda y editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, reveló porque comenzó a utilizar lentes de sol durante los eventos. “Me ayudan a ver y a no ver. Me ayudan a ser vista y a no ser vista. Son un apoyo, diría yo”, reveló la mujer de 75 años en una entrevista.

Cuando la periodista de la BBC le consultó a Wintour si consideraba que era necesario desempeñar el personaje público con su pelo corto y elegante, los trajes meticulosos y sobre todo las gafas, la especialista en moda respondió: “Realmente no pienso en ello. Lo que realmente me interesa es el aspecto creativo de mi trabajo”.

Una de las polémicas que surgió en torno a la editora en jefe de Vogue a diario fue que, en enero, cuando tuvo que informar a un grupo de empleados de Pitchfork que perderían sus trabajos, en ningún momento se quitó las gafas. “No está claro si la decisión de Wintour de no quitarse las gafas durante la reunión fue una elección de moda deliberada o, más bien, una forma de evitar tener que mirar a los empleados de Pitchfork a los ojos”, comentó Todd Sprangler, de Variety.

“Un detalle absolutamente extraño de esta semana es que Anna Wintour, sentada en una mesa de conferencias en el interior, no se quitó las gafas de sol mientras nos decía que nos iban a despedir”, publicó Allison Hussey, una ex empleada de Pitchfork, en X (ex Twitter). “La indecencia que hemos visto por parte de la alta dirección esta semana es espantosa”, agregó.

Anna Wintour, con la actriz Demi Moore en la New York Fashion Week en febrero de 2024 (Charly TRIBALLEAU / AFP) CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La reputación de Anna Wintour

Su inmensa trayectoria en el mundo de la moda y su personalidad avasallante forjaron la reputación de poder de Wintour. Durante la entrevista, la editora de Vogue desmintió los rumores sobre su supuesta personalidad fría y además comentó que espera que ni sus subordinados, ni en público en general, no tengan miedo por su presencia.

A pesar de su alto perfil y de las creencias de muchas personas del ambiente, cuando Wintour fue consultada por el rumor que dice que ella no acepta nunca un “no” por respuesta. “Eso es absolutamente falso. A menudo me dicen que no, pero eso es bueno. No es una palabra maravillosa”, comentó.

Una de las polémicas que surgió en torno a la editora en jefe de Vogue a diario fue que, en enero, cuando tuvo que informar a un grupo de empleados de Pitchfork que perderían sus trabajos, en ningún momento se quitó las gafas (Archivo) Instagram: @The.annawintour

Qué dijo Anna Wintour sobre Meryl Streep en “El diablo viste a la moda”

Cuando la entrevistadora le consultó a Wintour sobre las similitudes que el público percibe entre ella y Miranda Priestly, el personaje ficticio interpretado por Meryl Streep en “El diablo viste a la moda”, no emitió opinión alguna. “Es la audiencia y la gente con la que trabajo quien debe decidir si hay similitudes entre Miranda Priestly y yo”, detalló.

Wintour asumió en 1988 como editora en jefe de Vogue y con el correr de los años convirtió a la revista en una marca global. Su buena performance le posibilitó ocupar un cargo como asesora de contenido en la editorial Condé Nast. Y hoy, a sus 75 años, el icono de la moda comentó que el retiro no está en sus planes en el corto plazo.

LA NACION