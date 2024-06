El sorprendente dato que indicaría un revés del voto latino para Joe Biden y Donald Trump: a quién elegirían

Escuchar

El voto latino tendrá un peso significativo en estas elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos. En ese contexto, una reciente encuesta reveló que la mayoría de este segmento de la población muestra una preferencia por Joe Biden. No obstante, cuando se incluye una tercera opción, una considerable porción de los consultados redirige su apoyo a esta nueva alternativa, lo que beneficia de forma indirecta a Donald Trump.

La organización Voto Latino (VL), con la ayuda de la consultora Greenberg Quinlan Rosner (GQR), realizó la encuesta más grande entre latinos de estados indecisos de cara a los comicios de 2024. Los resultados arrojaron que, en una definición mano a mano entre el actual presidente y su contrincante republicano, el 59% de los 2000 entrevistados votaría por Biden, mientras que el 39% restante lo haría por Trump. Se trata de cifras similares a las de la última elección de 2020, en las que Biden se impuso frente a Trump.

El voto latino tendrá su proporción más alta en la historia de las elecciones estadounidenses (AP Foto/Seth Wenig)

Sin embargo, todo cambia cuando se incorpora la variable de los candidatos de terceros partidos: Robert F. Kennedy Jr., Cornel West y Jill Stein. Allí, aunque el respaldo a Trump disminuye a 34%, la caída en el caso de Biden es mucho más notoria: hasta 47%. Eso significa que la migración se produciría principalmente de electores con tendencia demócrata a opciones independientes.

Entre esos posibles terceros candidatos, el que mayor cantidad de votos recibiría, según la encuesta, es Kennedy Jr., que figura con 12%. Por su parte, Stein obtiene 2%, mientras que West reúne 3%. “En general, el 35% tiene una opinión ‘muy’ o ‘algo’ favorable de Kennedy, frente al 34% de Trump y el 44% de Biden”, agregó el informe.

Robert F. Kennedy Jr.: una opción fuerte para miles de latinos

María Teresa Kumar, cofundadora y presidenta de VL, expresó: “Seguíamos escuchando la narrativa de que los latinos estaban dejando el Partido Demócrata y yendo hacia Trump. Y eso simplemente no tenía ningún sentido, así que profundizamos más”. En ese sentido, observaron que, si bien estos electores apoyan las políticas de Biden, no respaldan su manejo de la economía. Pero eso no significa necesariamente un “giro hacia la derecha”.

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. figura como uno de los principales beneficiarios de esta migración de electores (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) Jose Luis Magana - FR159526 AP

“Como resultado, encontramos que no solo la gente desertaba y se iba a un tercero, siendo Robert F. Kennedy Jr. el principal, sino que eran mujeres latinas las que lo hacían”, comentó Kumar, quien detalló que, entre aquellos que dijeron que apoyaban a un tercer partido, un 62% fueron del sexo femenino.

La presidenta de VL se refirió entonces a la “aparente falta de conocimiento de sus posiciones políticas y la urgencia con la que las campañas deberían comenzar a comunicar las opiniones extremas de Kennedy y la falta de una plataforma cohesiva”. En esa línea, Kumar advirtió que “nadie sabe realmente qué representa Kennedy” y señaló que se trata de un antivacunas y que “no tiene respuesta” cuando le preguntan sobre economía. “Es el momento de que las campañas definan a Kennedy y demuestren que él también es una derecha extremista en la línea de Trump”, planteó.

La cantidad de votantes latinos ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas PWC

Este año, unos 36,2 millones de latinos serán elegibles para votar, lo que significa un incremento significativo respecto a los 32,3 millones de 2020, cuando Biden obtuvo el 59% de los votos de personas de esta ascendencia. En estas elecciones presidenciales 2024, el voto latino representará casi el 15% del padrón total, según un reciente informe del Pew Research Center, por lo que la orientación de su voto será clave en la definición de quién ocupará el sillón de la Oficina Oval a partir del 20 de enero de 2025.

