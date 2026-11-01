El sueco Almgren y la keniana Chepkirui ganan el Maratón de Nueva York

El sueco Andreas Almgren, campeón de Europa en los 10.000 metros, y la keniana Sheila Chepkirui ganaron el domingo el Maratón de Nueva York.

Almgren, debutante en el maratón, se impuso con un tiempo de 2 horas 6 minutos 1 segundo, mientras que Chepkirui lo hizo con 2 horas 24 minutos 36 segundos.

Tras ganar en agosto su primer título internacional en pista con los 10.000 m de los Campeonatos de Europa y en septiembre obtener su primer título mundial en medio maratón, el sueco de 31 años se adjudica su primer maratón importante desde su debut en la distancia.

Integrado en el grupo de cabeza durante toda la carrera junto a los favoritos kenianos y etíopes, entre ellos el defensor del título, Benson Kipruto, Almgren supo responder a las aceleraciones de sus rivales hasta dejar atrás a Kipruto y quedarse solo en cabeza junto al italiano Yeman Crippa, vencedor del Maratón de París.

Pero el sueco consiguió doblegar al italiano en el último kilómetro para marcharse en solitario hacia la victoria. Crippa fue segundo con 2h06:14, por delante del atleta de Lesoto Kamohelo Mofolo (2h06:26).

Por su parte, la keniana Chepkirui firmó su segundo triunfo en el Maratón de Nueva York, tras su victoria en 2024, mientras que la otra gran favorita, su compatriota Hellen Obiri, última campeona, terminó tercera (2h24:43), superada a pocos metros de la meta por la estadounidense Jessica McClain (2h24:43).