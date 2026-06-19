El sueco Lindelöf elogia la calidad de van Dijk antes del duelo con Países Bajos

El zaguero sueco Victor Lindelöf elogió a su rival y colega de posición Virgil van Dijk en la antesala del duelo de los nórdicos contra Países Bajos por el liderato del Grupo F del Mundial de Norteamérica 2026

"Es un defensa central increíble. Lleva jugando a un nivel altísimo durante muchos años y ha sido, y sigue siendo, uno de los mejores del mundo en esa posición", dijo este viernes la estrella del Aston Villa sobre el hombre del Liverpool en conferencia de prensa en el Houston Stadium, sede del choque el sábado

Por su parte, el seleccionador de Suecia, el inglés Graham Potter, es consciente del rival que le espera cuando salgan al gramado del Houston Stadium

"Queremos dar un buen espectáculo. Queremos jugar bien. Queremos ganar, por supuesto. Nos enfrentamos a un rival de primer nivel. Va a ser un partido fantástico, una ocasión fantástica", sostuvo

Pero también sabe de las armas con que cuenta. Y confía en la calidad de su ariete Alexander Isak, otro astro del Liverpool

"Si Alex disfruta del fútbol, eso es lo más importante. Creo que le gusta estar en el equipo, le gusta estar con los jugadores, le gusta formar parte de la selección nacional. Lo disfruta y, si eso pasa, es fantástico", consideró

La misma fe le tiene a Viktor Gyökeres, ariete del Arsenal

"Creo que somos conscientes de las cualidades que tenemos en esas posiciones de ataque. Nuestro reto es crear un equipo lo suficientemente equilibrado y que funcione bien para que esos jugadores puedan ser ellos mismos y disfrutar del fútbol. Creo que si lo consiguen, serán una amenaza", sostuvo