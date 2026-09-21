El Tilcayo, el gato silvestre recién descubierto en Bolivia, vive tímidamente en su refugio

COROICO, Bolivia (AP) — Desde que se dio a conocer su descubrimiento, Tigrino se ha convertido en una suerte de celebridad. En los últimos días, numerosos visitantes han llegado al santuario donde vive con la esperanza de verlo, pero pocos lo consiguen: es extremadamente sensible a la presencia de personas, y sus cuidadores evitan exponerlo al público para no causarle estrés.

Tigrino pertenece a la especie Leopardus tilcayo, la primera en ser descrita en más de 100 años. Este ejemplar —origen del descubrimiento— vive en el santuario de vida silvestre Senda Verde, en las inmediaciones de un río, en los bosques nubosos de los Yungas, cerca de La Paz, Bolivia.

The Associated Press visitó el domingo a Tigrino, a quien sus cuidadores guían con mucho cuidado. Salió tímidamente de su casita, la cual está protegida por una red, para no incomodarlo. La revista científica Current Biology acaba de dar a conocer su descubrimiento.

Sale a olfatear, se estira y, al sentir la presencia de alguien extraño, se pone nervioso y se mueve de un lado al otro. Pronto se oculta en medio de los árboles. Mide unos 46 centímetros (18 pulgadas) de longitud y pesa 1,4 kilos (3 libras), menos que un gato doméstico promedio. Tiene pelaje moteado, orejas redondeadas y cola larga.

Una familia encontró a Tigrino en la selva hace 10 años y lo tuvo como mascota, pero, al ver que no se comportaba así, lo llevó a Senda Verde, que lo custodia, dijo a la AP Enzo Aliaga. Él es coautor del estudio, el cual fue realizado por un equipo internacional.

A este santuario llegan animales con diferentes historias, tristes en su mayor parte, y se les apoya para restablecer su salud física y emocional. Cuando se recuperan, se permite que los centenares de personas que visitan el lugar aprecien a varios de ellos.

En el caso de Tigrino nunca estuvo expuesto al público para no estresarlo, señaló Aliaga, ya que, al ser un gato pequeño, se pone muy nervioso.

“Tigrino se ha convertido en pocos días en un embajador de la conservación de la protección… es un animalito tan pequeño que se convierte en algo tan importante”, apuntó Marcelo Levy, cofundador de Senda Verde. Él y su esposa Vicky Ossio fundaron este lugar en 2003 con el fin de ayudar a los animales silvestres.

En la actualidad viven en el refugio 1200 animales de más de 70 especies.

Los científicos esperan que la designación de esta nueva especie llame la atención sobre la importancia de preservar su hábitat, el cual está amenazado por la deforestación y la minería en Bolivia.