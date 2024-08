El verdadero temor de “El Mayo” Zambada sobre un juicio en Nueva York, donde ya sucumbió “El Chapo” Guzmán

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió a la jueza del Distrito Federal del Oeste de Texas, división de El Paso, Kathleen Cardone, que Ismael “El Mayo” Zambada sea juzgado en Nueva York. Sin embargo, los abogados del líder del cartel de Sinaloa se oponen bajo el argumento de que la solicitud no respeta las reglas habituales. Esto ha generado especulaciones sobre los verdaderos motivos por los que el capo busca evitar el traslado.

Zambada, de 76 años, fue detenido por las autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio en un aeropuerto de Nuevo México. El Departamento solicitó que sea juzgado en Brooklyn, en la misma corte federal donde fue condeando su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2019, en el que fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con narcotráfico.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico U.S. law enforcement

El equipo legal de “El Mayo” argumentó en una moción que presentó el pasado viernes que hacer que su cliente enfrente los cargos en la corte del este de EE.UU. primero violaría su derecho a un juicio rápido en Texas. Además, sus defensores señalaron que los fiscales no han demostrado la razón por la que una comparecencia en Nueva York debería tener prioridad sobre los procedimientos que ya han comenzado.

Zambada está preso en una cárcel de El Paso, Texas. En la actual disputa legal por el traslado, el DOJ asegura que Zambada “sugiere en la oposición que el orden de su procesamiento está determinado exclusivamente por la casualidad de que fue arrestado en la proximidad más cercana a este Distrito (el oeste de Texas) y, por extensión lógica, que cualquier criminal notorio que sea acusado en varios distritos puede dictar la primera jurisdicción de su propio procesamiento entregándose u orquestando de otra manera su arresto allí (…) Ningún principio de derecho respalda esta afirmación extraordinaria”.

“El Mayo” Zambada busca evitar la pena de muerte

Los abogados del capo de la droga no han dado una respuesta pública acerca de los motivos por los que se busca parar el traslado a Nueva York. Sin embargo, se ha especulado con que se puede deber a diversas razones, como no tener un enfrentamiento con Brian Cogan, juez que sentenció a “El Chapo”; no ser acusado por cargos por tráfico de fentanilo y hasta evitar la pena de muerte.

Ismael "El Mayo" Zambada García, sentado en una silla de ruedas, comparece en un tribunal federal de El Paso, Texas Andrei Renteria (via REUTERS)

Jack Riley, exjefe de Operaciones de Inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que el argumento de Ismael “El Mayo” Zambada, acerca de que llegó a Estados Unidos en contra de su voluntad, es una “cortina de humo” para ocultar un supuesto acuerdo que hizo con el Departamento de Justicia para evitar la pena máxima.

El periodista Jesús Esquivel habló con el exfuncionario estadounidense y en el semanario Proceso dio a conocer la verdadera razón por la que “El Mayo” se habría entregado en EE.UU. “Tiene muchos expedientes criminales en su contra, en tres estados, Texas, California y Nueva York, por los delitos que cometió, y si es juzgado puede ser condenado a la pena capital”, sentenció Riley.

Ismael Zambada era buscado por la DEA desde hace varios años; el pasado 25 de julio fue detenido por autoridades estadounidenses DEA/Secretaría de Seguridad y Protección de México

Esquivel refiere que la pena de muerte en el estado de Nueva York fue abolida en 2004. Sin embargo, el gobierno federal de Estados Unidos la puede solicitar y aplicar en ciertos casos cuando los acusados cometan delitos graves en la entidad, como el de asesinato o asesinatos masivos. En febrero de este año, el DOJ dio a conocer una acusación formal en la Corte de Brooklyn en contra de Zambada por el tráfico de fentanilo, sustancia que es la “principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años”.

Riley destacó que las acusaciones en Nueva York en contra de “El Mayo”, y en especial la quinta que tiene que ver con fentanilo “son técnicamente las más plausibles para doblegarlo, pero está negociando y desde antes lo venía haciendo a través de Vicente, su hijo; lo sabemos todos”. En los estados de California y Texas la pena de capital está vigente, ahí también tiene imputaciones por tráfico de estupefacientes y los fiscales le atribuyen la muerte de varias personas.

