Este pequeño error podría invalidar toda la boleta de voto por correo en las elecciones de Estados Unidos

Un desajuste en la firma de la boleta de voto por correo podría invalidar el voto completo, lo que plantea un riesgo significativo para quienes optan por este método en las elecciones de Estados Unidos.

La verificación de firmas es una de las formas más comunes que tienen los estados para validar la identidad de los votantes, pero este procedimiento puede convertirse en un obstáculo si la firma registrada no coincide con la que figura en la boleta.

La firma, clave en las elecciones de Estados Unidos

Al enviar una boleta por correo, se solicita al votante que firme el sobre para verificar su identidad. Algunos estados comparan varias firmas registradas a lo largo del tiempo, mientras que otros cotejan únicamente la más reciente, como la utilizada al renovar una licencia de conducir. Si la firma en la boleta no coincide con los registros, esta podría ser marcada para revisión o, en algunos casos, ser rechazada.

Durante las elecciones generales de 2020, según un informe de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), un 0,8% de las boletas enviadas por correo fueron rechazadas, y el 32,8% de estos rechazos se debieron a firmas no coincidentes. Aunque este porcentaje pueda parecer bajo, la cifra representa más de 157.000 boletas que no fueron contadas por esta razón.

Durante las elecciones generales de 2020, según un informe de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), un 0,8% de las boletas enviadas por correo fueron rechazadas (Foto Canva)

Un proceso que varía según la jurisdicción

El proceso de verificación de firmas puede variar considerablemente entre los diferentes estados y condados, explican en HuffPost News. En algunos casos, se emplean sistemas automatizados que realizan un primer escaneo de las firmas, seguido por una revisión manual de parte de equipos electorales. Estos equipos están compuestos por trabajadores que han recibido capacitación para identificar posibles discrepancias en las firmas, aunque el procedimiento sigue siendo subjetivo en muchos casos.

Los especialistas en caligrafía que capacitan a los revisores electorales aconsejan descomponer las firmas en sus componentes más importantes para detectar diferencias. Aunque no se espera que una firma sea idéntica cada vez que se utiliza, las discrepancias significativas podrían ser suficientes para que la boleta sea marcada para revisión.

Si una firma no coincide con los registros, algunos estados notifican al votante para que tenga la oportunidad de corregir el error, en un proceso conocido como “subsanación”. En aproximadamente dos tercios de los estados, los votantes son alertados de cualquier problema con su firma y se les ofrece la posibilidad de corregirla para que su voto sea contado.

La forma en que se realiza esta notificación depende del estado, y puede incluir desde correos electrónicos hasta mensajes de texto, como ocurre en Colorado.

En algunos estados, se brinda a los votantes un plazo después del día de la elección para resolver la discrepancia. Este plazo varía considerablemente: por ejemplo, en Washington los votantes tienen hasta 21 días para corregir el problema, mientras que en Florida solo disponen de dos días.

Falta de recursos en ciertos estados

Sin embargo, no todos los estados permiten la subsanación. En al menos 17 estados no existe un mecanismo para que los votantes corrijan una firma no coincidente, lo que significa que, si una boleta es rechazada por esta razón, no será contada.

Es fundamental que quienes opten por votar por correo se aseguren de firmar de forma consistente con la firma registrada (Foto Canva)

Por este motivo, es fundamental que quienes opten por votar por correo se aseguren de firmar de forma consistente con la firma registrada. Utilizar una firma similar a la que se usaría en un contexto formal puede reducir el riesgo de que la boleta sea marcada para revisión.

El seguimiento del estado de la boleta también es una herramienta útil. La mayoría de los estados cuentan con sistemas que permiten a los votantes verificar si su boleta fue recibida y aceptada. En caso de detectar algún problema, es recomendable actuar rápidamente para asegurar que el voto sea contabilizado correctamente.