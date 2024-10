Comienza la votación anticipada: lo que debes saber en Texas, Florida, Illinois, California y otros estados

En Estados Unidos, algunos estados permiten la votación anticipada, para que los residentes emitan su sufragio antes de las elecciones, que en este 2024 se celebrarán el martes 5 de noviembre, y puede durar unos días o incluso semanas. El voto en ausencia y por correo también permiten elegir al candidato antes del día de los comicios, al enviar la boleta por correo postal o entregarla en persona.

De acuerdo con la National Conference of State Legislatures (NCSL), a partir de agosto, 47 estados y el Distrito de Columbia ofrecen votación anticipada en persona a todos los votantes, lo que incluye las entidades con elecciones por correo. Mientras que tres estados (Alabama, Mississippi y New Hampshire) no tienen la opción en persona, aunque ofrecen posibilidades para los votantes ausentes elegibles.

A partir de agosto, 47 estados y el Distrito de Columbia ofrecen votación anticipada en persona a todos los votantes NCSL

Cuál es la ventaja de la votación anticipada

“La posibilidad de votar anticipadamente puede marcar la diferencia entre votar o no para muchas personas que viajan, que trabajan el día de las elecciones, que necesitan opciones de cuidado infantil mientras votan y más”, señala la U.S. Vote Foundation, una organización que ofrece servicios para votantes y datos electorales. Añade que esta opción en ocasiones le ahorra tiempo a los ciudadanos, y garantiza que se “podrá participar en las elecciones desde cerca o desde lejos”.

El método es elegido por muchos al permitir planificar y programar la votación en el calendario. “Incluso puede ayudar a reducir el estrés cuando el día de las elecciones no resulta el más conveniente para usted”, explica la organización.

Votación anticipada en California, Texas, Nueva York y otros estados

Los períodos de votación anticipada en persona varían según el estado. Además, ocho entidades y Washington, D.C., realizan elecciones principalmente por correo, aunque todas conservan algunas opciones de hacerlo antes en ausencia, para los votantes que la necesitan o la prefieren.

California

La Secretaría de Estado explica que la oficina electoral local comenzará a enviar las boletas por correo a partir de este lunes 7 de octubre de 2024 y los lugares de entrega de las papeletas se abrirán el 8 de octubre. Asimismo, que los centros estarán disponibles para la votación anticipada en persona en todos los condados beneficiarios de la Ley de Elección del Votante a partir del 26 de octubre de 2024.

Para localizar un lugar de votación anticipada cerca, se puede visitar CAEarlyVoting.sos.ca.gov o comunicarse con la oficina electoral del condado. Las papeletas para votación por correo deben tener matasellos del día de la elección o antes y recibirse antes del 12 de noviembre de 2024.

La oficina electoral de California comenzará a enviar las boletas por correo a partir de este lunes 7 de octubre de 2024 Mark Ralston - AFP

Texas

Las autoridades del Estado de la Estrella Solitaria precisan que cualquier votante registrado puede emitir su sufragio anticipadamente en persona para las elecciones del próximo 5 de noviembre de 2024. Este proceso comienza el 21 de octubre y finaliza el 1 de noviembre de 2024. Pueden votar en cualquier lugar autorizado en el condado de registro.

Georgia

Los votantes de Georgia tienen tres semanas antes del día de las elecciones para votar por adelantado, incluidos dos sábados. El condado en el que residen también puede ofrecer votación los domingos, advierte la Secretaría de Estado. También es posible elegir la modalidad de voto en ausencia, incluso si no se estará ausente el día de la elección. Se solicita en línea o por correo postal y se devuelve la boleta por correo postal o en un buzón.

Nueva York

Los votantes pueden visitar cualquiera de sus centros de votación anticipada asignados en su localidad de residencia, excepto en la ciudad de Nueva York, donde los votantes están asignados a un solo sitio. Tienen nueve días para emitir el sufragio en persona antes del día de las elecciones y las juntas electorales de los condados son las encargadas de proporcionar las fechas y los horarios.

Las votaciones anticipadas pueden ahorrarle tiempo a los votantes Mark Vergari - AP

Illinois

En Illinois, un votante que cumple con ciertos criterios puede emitir un voto anticipado en persona (en la oficina de la autoridad electoral, sitios selectos o en un centro de atención médica) o un voto por correo. Los lugares se enumeran por jurisdicción y se pueden consultar en línea en el sitio web elections.il.gov.

Arizona

Los votantes registrados tienen dos formas de obtener una boleta de votación anticipada por correo. La primera es la Lista Activa de Votación Anticipada (AEVL, por sus siglas en inglés); no hay fecha límite para unirse; sin embargo, para obtener una boleta por correo para una próxima elección, se debe inscribir al menos 11 días antes de la fecha de los comicios.

Las opciones para realizar una solicitud única de votación anticipada por correo, son: solicitar una boleta por correo en línea; llamar al registrador del condado de residencia; presentar un formulario de solicitud de votación por correo por escrito y enviar un correo electrónico al registrador del condado.

Florida

El período de votación anticipada en Florida debe comenzar al menos diez días antes de la fecha oficial de la elección y concluir tres días antes. Igualmente, los supervisores de elecciones pueden optar por extender esta opción en los días 15°, 14°, 13°, 12°, 11° o 2° antes del evento electoral.

LA NACION