Elecciones legislativas en Estados Unidos: los cuatro posibles resultados de la batalla por el Congreso

NUEVA YORK.- Casi todo es posible en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Todo ‚Äďdesde que los dem√≥cratas retengan el Senado y una contienda bastante re√Īida en la C√°mara de Representantes hasta algo parecido a una derrota republicana‚Äď est√° dentro del rango de posibilidades realistas de este martes.

¬ŅPor qu√© existe esta gama tan amplia de posibilidades? Con tantas bancas en disputa, no hace falta mucho para que el resultado final sea muy bueno o muy malo para cualquiera de los dos partidos.

En el Senado, las predicciones en los estados más probables para decidir el control siguen siendo excepcionalmente ajustadas, y los promedios de las encuestas muestran esencialmente un empate en Georgia, Pensilvania, Nevada, Arizona e incluso Nuevo Hampshire. Con un poco de suerte, cualquiera de los dos partidos podría tomar el control.

La historia es similar en la C√°mara de Representantes. Aunque los republicanos son claramente los favoritos, muchas carreras son de poca importancia. A los dem√≥cratas no les costar√≠a demasiado mantener la competencia bastante apretada, lo que podr√≠a retrasar los resultados durante muchas horas o incluso d√≠as. Por otro lado, los republicanos podr√≠an ganar con facilidad decenas de esca√Īos, lo que dejar√≠a la impresi√≥n de que 2022 fue algo as√≠ como una elecci√≥n arrasadora.

A continuaci√≥n una visi√≥n general de lo que a√ļn podr√≠a suceder: c√≥mo podr√≠a ocurrir, por qu√© hay tantas posibilidades y qu√© se√Īales hay que tener en cuenta la noche de las elecciones.

Escenario 1: La clara victoria republicana

Simpatizantes del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se ponen de pie para el juramento a la bandera mientras esperan su llegada para un mitin en el Aeropuerto Internacional de Dayton el 7 de noviembre de 2022 en Vandalia, Ohio. Drew Angerer - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con cinco contiendas clave en el Senado y decenas en la Cámara Baja que parecen ser impredecibles, incluso algunos resultados aleatorios podrían dar a los republicanos una clara victoria en el Congreso.

De hecho, no har√≠a falta mucho para que el marcador final se pareciera m√°s a una goleada que a una carrera re√Īida y competitiva. En casi todas las contiendas cr√≠ticas, las encuestas finales del Times/Siena indican que los votantes prefieren el control republicano del Congreso y desaprueban la actuaci√≥n del presidente Joe Biden; no obstante, a menudo, los dem√≥cratas tienen la ventaja de estar en el cargo o los republicanos tienen la desventaja de un candidato impopular.

Otro factor es la participación, especialmente en las elecciones a la Cámara de Representantes en los estados con disputas menos competitivas. Esto puede ser suficiente para que los republicanos consigan algunas victorias adicionales.

Sin embargo, podr√≠a pasar mucho tiempo antes de que un claro √©xito republicano se convierta en una certeza. D√≠as en Arizona, Pensilvania y Nevada, y en Georgia, los resultados podr√≠an demorarse hasta diciembre, si ning√ļn candidato alcanza el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.

Pero el martes por la noche, las se√Īales de una clara victoria republicana podr√≠an empezar a acumularse con resultados holgados en Carolina del Norte, Florida, Wisconsin y Ohio. Nuevo Hampshire tambi√©n podr√≠a ser re√Īido, incluso si los dem√≥cratas consiguen conservar el estado. Las probabilidades de que los dem√≥cratas se mantengan en los estados cruciales, pero de conteo m√°s lento, comenzar√≠an a ser bastante sombr√≠as.

Escenario 2: La sensación de victoria para los demócratas

Los demócratas podrían estar satisfechos si logran mantener el control del Senado. Para lo que probablemente necesitarán ganar tres de las cuatro contiendas clave: Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada.

El camino dem√≥crata hacia una noche aceptable cuenta con que los votantes apoyen al candidato que m√°s conocen, aunque no les encante la idea de que el partido controle el Senado. Para evitar la verg√ľenza, los dem√≥cratas tendr√≠an que ganar en estados alejados del centro de atenci√≥n nacional: los estados en los que el Senado no est√° en juego, en los que el aborto no est√° en la boleta y en los que ning√ļn candidato que defiende que hubo fraude en las elecciones tenga una oportunidad realista de ganar a nivel estatal.

Pasará mucho tiempo antes de que quede claro que los demócratas están en camino de ganar. Hay una posibilidad de que ninguna de las contiendas clave para el Senado se defina en la noche de las elecciones, aunque resultados parciales positivos en estados como Ohio, Wisconsin y Carolina del Norte, y conservar la delantera en las carreras clave de la Cámara de Representantes de la Costa Este, podrían despertar el optimismo.

Escenario 3: La arrolladora victoria republicana

Si las encuestas vuelven a subestimar a los republicanos, el resultado no solo se sentir√° como una arrolladora victoria: efectivamente lo ser√°.

Una ola republicana no ser√≠a una sorpresa. Los √≠ndices de aprobaci√≥n del presidente Biden est√°n estancados abajo de 40, una cifra tan o m√°s baja que los √≠ndices de aprobaci√≥n de Donald Trump en 2018, de Bill Clinton en 1994 y de Barack Obama en 2010. En cada caso, la oposici√≥n gan√≥ 40 o m√°s esca√Īos en la C√°mara y el voto popular nacional por alrededor de siete puntos porcentuales o m√°s.

Es tentador pensar que una victoria republicana decisiva no es posible en un pa√≠s tan polarizado, especialmente porque los dem√≥cratas han ganado el voto nacional en siete de las √ļltimas ocho elecciones presidenciales. Pero en noviembre del a√Īo pasado, los republicanos ganaron las elecciones a gobernador de Virginia por dos puntos porcentuales, exactamente el tipo de resultado que equivaldr√≠a a una ola republicana en todo el pa√≠s.

La ola republicana no requiere necesariamente que las encuestas est√©n sistem√°ticamente sesgadas de la misma manera que hace dos a√Īos, aunque eso podr√≠a suceder. Puede que solo se requiera que los votantes indecisos decidan, como a menudo han hecho, usar su voto como un control sobre el partido del presidente, independientemente de sus sentimientos sobre los titulares dem√≥cratas individuales. O tal vez solo se necesitar√≠a una participaci√≥n republicana inesperadamente fuerte el d√≠a de las elecciones.

Escenario 4: Una sorpresa demócrata

Una noche sorprendente para los dem√≥cratas ‚ÄĒmantener la C√°mara y el Senado‚ÄĒ es poco probable. Pero sigue siendo una posibilidad.

A diferencia de ciclos anteriores, siguen siendo competitivos en suficientes contiendas como para ganar el control de la C√°mara.

Desde cualquier perspectiva hist√≥rica, ser√≠a dif√≠cil de explicar que los dem√≥cratas consiguieran mantener ambas c√°maras del Congreso. Ning√ļn presidente con un √≠ndice de aprobaci√≥n inferior al 50% ha visto a su partido ganar esca√Īos en la C√°mara de Representantes en unas elecciones de mitad de mandato. Pero este no es precisamente un momento ordinario en la historia de Estados Unidos. La polarizaci√≥n partidista es extrema. Muchos votantes dem√≥cratas perciben que la democracia est√° amenazada. Otros est√°n furiosos por la decisi√≥n de la Corte Suprema de anular el caso Roe contra Wade. En otras elecciones de mitad de mandato, estos votantes podr√≠an haberse quedado en casa. En este ciclo, es posible que voten. Y una parte importante de votantes insatisfechos con Biden y los dem√≥cratas podr√≠a sentir que no tiene otra opci√≥n que votar contra los republicanos.

Una camioneta pasa junto a carteles de campa√Īa que se oponen y apoyan una propuesta de enmienda a la constituci√≥n de Vermont que garantizar√≠a el acceso a los derechos reproductivos. Wilson Ring - AP

La fuerza de los dem√≥cratas entre los votantes de alto nivel de estudios ser√≠a probablemente una parte crucial de cualquier cambio. Estos votantes no solo est√°n bien representados en los distritos clave, sino que tambi√©n es m√°s probable que constituyan una mayor parte del electorado en unas elecciones de mitad de mandato con baja participaci√≥n. Es una tendencia que podr√≠a ir en contra del patr√≥n habitual de que el partido del presidente sufra una baja participaci√≥n. Al mismo tiempo, los dem√≥cratas necesitar√≠an que elementos relativamente descontentos de la base de su partido ‚ÄĒvotantes negros, hispanos y j√≥venes‚ÄĒ se queden en casa en la recta final.

La posibilidad de que las encuestas se equivoquen en este sentido tambi√©n puede parecer dif√≠cil de imaginar. Despu√©s de todo, las encuestas han subestimado a los republicanos en los √ļltimos ciclos. Pero hist√≥ricamente, no hay mucha relaci√≥n entre el error de las encuestas en una elecci√≥n y la siguiente.

Por Nate Cohn

The New York Times

The New York Times