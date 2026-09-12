Elena Rybakina, campeona del Abierto de EE.UU., en breve
A continuación los datos básicos de la kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su primer trofeo del Abierto de Estados Unidos al vencer en la...
A continuación los datos básicos de la kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su primer trofeo del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka:
Nombre: Elena
Apellidos: Rybakina
Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1999 (27 años)
Nacionalidad: kazaja
Lugar de nacimiento: Moscú (Rusia)
Altura: 1,84 m
Posición ranking ATP: Número 2 (el próximo lunes ascenderá al 1º puesto)
Entrenador: Stefano Vukov
Títulos: 14
Títulos de Grand Slam: 3 (US Open de 2026, Abierto de Australia de 2026 y Wimbledon de 2022)
Recorrido en el US Open:
Primera ronda: derrotó a Thea Frodin (USA) 6-3, 6-2
Segunda ronda: a Jessica Bouzas (ESP) 6-2, 6-4
Tercera ronda: a Yuliia Starodubtseva (UKR) 7-6 (8/6), 6-3
Octavos de final: a Naomi Osaka (JPN/N.13) 6-1, 6-4
Cuartos de final: a Zheng Qinwen (CHN) 3-6, 6-1, 6-4
Semifinales: a Coco Gauff (USA/N.4) 3-6, 6-4, 6-4
Final: a Aryna Sabalenka (BLR/N.1) 6-4, 5-7, 6-2