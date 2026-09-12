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LA NACION

Elena Rybakina, campeona del Abierto de EE.UU., en breve

A continuación los datos básicos de la kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su primer trofeo del Abierto de Estados Unidos al vencer en la...

Tenista bielorrusa del circuito WTA
Elena Rybakina, campeona del Abierto de EE.UU., en breveAL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A continuación los datos básicos de la kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su primer trofeo del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka:

Nombre: Elena

Apellidos: Rybakina

Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1999 (27 años)

Nacionalidad: kazaja

Lugar de nacimiento: Moscú (Rusia)

Altura: 1,84 m

Posición ranking ATP: Número 2 (el próximo lunes ascenderá al 1º puesto)

Entrenador: Stefano Vukov

Títulos: 14

Títulos de Grand Slam: 3 (US Open de 2026, Abierto de Australia de 2026 y Wimbledon de 2022)

Recorrido en el US Open:

Primera ronda: derrotó a Thea Frodin (USA) 6-3, 6-2

Segunda ronda: a Jessica Bouzas (ESP) 6-2, 6-4

Tercera ronda: a Yuliia Starodubtseva (UKR) 7-6 (8/6), 6-3

Octavos de final: a Naomi Osaka (JPN/N.13) 6-1, 6-4

Cuartos de final: a Zheng Qinwen (CHN) 3-6, 6-1, 6-4

Semifinales: a Coco Gauff (USA/N.4) 3-6, 6-4, 6-4

Final: a Aryna Sabalenka (BLR/N.1) 6-4, 5-7, 6-2

AFP
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