Elena Rybakina, campeona del Abierto de EE.UU., en breve

A continuación los datos básicos de la kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su primer trofeo del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka:

Nombre: Elena

Apellidos: Rybakina

Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1999 (27 años)

Nacionalidad: kazaja

Lugar de nacimiento: Moscú (Rusia)

Altura: 1,84 m

Posición ranking ATP: Número 2 (el próximo lunes ascenderá al 1º puesto)

Entrenador: Stefano Vukov

Títulos: 14

Títulos de Grand Slam: 3 (US Open de 2026, Abierto de Australia de 2026 y Wimbledon de 2022)

Recorrido en el US Open:

Primera ronda: derrotó a Thea Frodin (USA) 6-3, 6-2

Segunda ronda: a Jessica Bouzas (ESP) 6-2, 6-4

Tercera ronda: a Yuliia Starodubtseva (UKR) 7-6 (8/6), 6-3

Octavos de final: a Naomi Osaka (JPN/N.13) 6-1, 6-4

Cuartos de final: a Zheng Qinwen (CHN) 3-6, 6-1, 6-4

Semifinales: a Coco Gauff (USA/N.4) 3-6, 6-4, 6-4

Final: a Aryna Sabalenka (BLR/N.1) 6-4, 5-7, 6-2