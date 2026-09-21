Elogia al alcalde izquierdista Mamdani tras encuentro en Nueva York

El presidente Donald Trump elogió el lunes al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, su adversario del ala izquierda de los demócratas, en un encuentro en el que dejaron de lado sus diferencias para centrarse en las leyes migratorias y un proyecto habitacional multimillonario.

El magnate republicano había criticado duramente a Mamdani antes de que asumiera como alcalde en enero. Lo llamó "mi pequeño comunista" y "un completo chiflado".

Pero desde entonces ambos han entablado una relación cordial.

"Espero que vayas a ser un gran (alcalde). Podré decir que serás uno de los grandes, y has tenido un buen inicio" de mandato, dijo Trump a Mamdani en una rueda de prensa.

Durante una hora conversaron a puerta cerrada en Manhattan, en el tercer encuentro público entre ambos desde que el demócrata de 34 años ganó las elecciones el año pasado.

"Agradecemos el compromiso del presidente con la ciudad", dijo Mamdani sobre Trump, quien visitó su natal Nueva York antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según el alcalde, durante su reunión expresó "opiniones muy firmes" sobre cómo preservar la seguridad de los neoyorquinos a propósito de la eliminación por parte de Trump del Estatus de Protección Temporal para miles de inmigrantes, como parte de su política de deportaciones masivas.

Mamdani señaló que también hablaron de la construcción de 12.000 viviendas en Nueva York, una propuesta de la que ya habían tratado en febrero y que requerirá unos 21.000 millones de dólares de fondos del gobierno federal.

Añadió que esperaba seguir cooperando con Trump, pese a admitir que tienen "muchos desacuerdos".

"Ambos hemos hablado de enfoques y creencias muy distintos, y seguiré conversando con el presidente y, francamente, con cualquiera que pueda ofrecer alivio a los habitantes de esta ciudad", dijo Mamdani.

La visita de Trump se produjo mientras las principales cadenas de televisión estadounidenses prácticamente boicotearon la cobertura del presidente en protesta por su decisión de vetar a tres medios —CNN, Ms now y Politico— de la Casa Blanca.

El alcalde de Nueva York dijo que le había dicho a Trump que todos los periodistas eran bienvenidos a la rueda de prensa conjunta, celebrada frente a la residencia oficial del alcalde.

"Es algo en lo que creo: que dialoguemos con todos, independientemente de las opiniones o críticas", declaró Mamdani.

Trump, por su parte, desestimó que haya impuesto los vetos a los medios para distraer al público de las críticas por la guerra en Irán.

"Dijeron que me iban a boicotear, pero nunca me boicotean, así que no me preocupa demasiado", afirmó el presidente estadounidense.