Embajada cubana en EE.UU. protesta por reportes de TV sobre presunta injerencia

La embajada cubana en Washington protestó este miércoles mediante una nota pública por reportes periodísticos sobre presuntas injerencias de La Habana en asuntos internos de Estados Unidos, que supuestamente están siendo investigadas por el gobierno de Donald Trump.

"La serie de artículos publicados por Fox News (...), que se refieren a una supuesta actividad de la Embajada de Cuba en Estados Unidos y de sus funcionarios que interfiere en los asuntos internos de ese país o representa una amenaza, carece por completo de fundamento y forma parte de una campaña de difamación promovida por el gobierno de Estados Unidos", explicó la nota enviada a la AFP y difundida en redes.

De acuerdo a la cadena televisiva conservadora Fox News, el gobierno federal ha abierto una investigación tras el viaje de activistas estadounidenses en marzo, a bordo de un velero con ayuda para la isla, así como por supuestas injerencias del número dos de la legación, David Ramírez Álvarez.

El gobierno de Donald Trump, que mantiene una gran presión sobre La Habana, estaría investigando los vínculos de comités como Hands Off Cuba ("Manos fuera de Cuba", en inglés), que agrupa a decenas de pequeños grupos de extrema izquierda, con el gobierno de la isla comunista.

La cadena televisiva reprodujo en su sitio de internet una supuesta reunión celebrada por Hands Off Cuba en Los Angeles, en la que Ramírez Álvarez intervino en videoconferencia.

La embajada y sus funcionarios "respetan las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos", aseguró la legación en el comunicado.

La AFP contactó con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para intentar confirmar esa supuesta investigación.

Washington mantiene un embargo desde 1962 sobre la isla, que enfrenta una grave crisis económica.

Esa situación empeoró tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, que proporcionaba petróleo a La Habana.

Tras la operación militar en la que cayó Maduro en enero, Washington impuso un bloqueo petrolero a la isla.

Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas en julio de 2015, como parte del intento de deshielo promovido por el gobierno demócrata de Barack Obama.

Desde entonces ambos países han utilizado sus respectivas embajadas para promover sus intereses políticos.

La Habana lo ha hecho para generar debate público en Estados Unidos, mientras que el encargado de negocios estadounidense mantiene contacto regular con opositores cubanos.