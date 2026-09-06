Embolo opaca al Inter Miami de Messi en su debut con Atlanta United

Pese a las dos asistencias de Lionel Messi, Inter Miami no pudo confirmar su buen momento este sábado al empatar 2-2 contra Atlanta United, gracias a un gol del suizo Breel Embolo en los minutos finales del partido por la jornada 24 en el Nu Stadium de Miami.

Luego de una racha de cinco partidos sin ganar, Miami derrotó 7-1 a Montreal, pero este fin de semana dejó escapar un partido que parecía definido al minuto 87.

Messi, de 39 años y en su primer partido después de anunciar su retiro de la selección nacional, disputó los 90 minutos y completó una asistencia cobrando un tiro de esquina que Casemiro convirtió en gol al minuto 32.

Antes del cierre de la primera parte, el paraguayo Miguel Almirón igualó al aprovechar un rebote del arquero Dayne St. Clair dentro del área, mientras que Luis Suárez le puso el toque final a una gran jugada colectiva de Las Garzas.

Suárez, de 39 años, llega a 54 goles con la camisa de Inter Miami como el segundo mejor anotador en la historia de la franquicia.

La segunda parte presentó un reto importante para el equipo de Ángel Guillermo Hoyos, que había incluido a Fricio Caicedo como titular pero que en el medio tiempo debió realizar una modificación por tarjeta amarilla al uruguayo Maximiliano Falcón.

Fue Caicedo precisamente quien cometió el error que derivó en el empate de la visita en una mala salida que tuvo como resultado una falta de Yannick Bright dentro del área.

Era el segundo penal del partido para Atlanta; el paraguayo Almirón, anotador del gol del empate en la primera parte, no pudo frente a St. Clair temprano en el segundo tiempo; el segundo fue para el mundialista con Suiza que no perdonó.

Una noche que inició con hora y media de retraso por tormenta eléctrica en la zona termina con otro decepcionante resultado para el equipo que espera con ansias la llegada de Cristian “Kily” González.

Miami se mantiene a 10 puntos del líder Nashville en la lucha por el Supporters’ Shield y no pudo sacar ventaja del empate del equipo de B.J. Callaghan frente a New York City FC, jugado la noche del viernes en Yankee Stadium (Nueva York).

-Griezmann volvió a marcar-

El francés Antoine Griezmann se convirtió en la gran figura al anotar el único gol del partido en la victoria 1-0 de Orlando City sobre San Diego FC en el Inter&Co Stadium (Orlando).

Orlando logra una victoria significativa que lo pone en puestos de clasificación al repechaje con 28 puntos.

Griezmann, de 35 años y con cinco goles en sus primeros ocho partidos en la liga norteamericana (MLS), aprovechó un grave descuido de la defensa de San Diego y libre de marca anotó de pierna derecha desde dentro del área.

El cuadro morado suma su tercer partido consecutivo sin derrota y mantiene el arco en cero por primera vez desde el triunfo 1-0 sobre Nashville el 25 de julio.

En otro resultado, el Chicago Fire de Robert Lewandowski empató 4-4 frente a Toronto FC en un partido de ida y vuelta.

Los canadienses tuvieron como principal figura al estadounidense Josh Sargent quien anotó un triplete, su primero de la temporada.

Aunque el Fire logró darle vuelta al partido e irse arriba en el marcador al minuto 63 con un gol de Lewandowski, fue el haitiano Derrick Etienne Jr. quien tuvo la última palabra igualando el marcador al minuto 92.

Lewandowski, fichaje sensación en MLS durante el verano, anota su quinto gol de la temporada en los primeros ocho partidos, seis como titular.