Lo que parecía una tarde de vuelo tranquila, se convirtió en una pesadilla para Emma Vu, una de las 177 pasajeras del vuelo 1282 de Alaska Airlines que cubría la ruta Portland - Ontario, en Estados Unidos, y que el 5 de enero aterrizó de emergencia después de que el avión perdió el tapón de una de las puertas, 20 minutos después de despegar. La situación fue tan confusa como desesperante para la joven, que apenas pudo ponerse la máscara de respiración y le escribió a sus padres, pensando en que ese podría ser su último mensaje.

“Estoy muy asustada en este momento. Por favor, oren por mí. No quiero morir”, les dijo a sus parientes en un chat familiar, cuya captura mostró luego en un video que subió a TikTok. “Simplemente, piensas que nunca te va a pasar a ti, y luego, literalmente, me pasó a mí”, relató en el clip. “¿Qué está pasando? Sigue todas las instrucciones. Te amamos mucho, todo va a estar bien”, le responde su madre. Vu estaba en el asiento 18B cuando el Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines cayó repentinamente después de que un trozo de su fuselaje explotara a unos 5000 metros y dejara un enorme agujero.

En el video, Vu da algunos detalles de lo que sucedió, aunque también afirma que no recuerda mucho, dado que los nervios la consumieron. “Esta soy yo antes del vuelo”, dijo al mostrar una foto de ella sonriendo en el baño del aeropuerto de Portland. Al sentarse en el avión, se quedó dormida, hasta que unos 20 minutos después de despegar sintió una turbulencia muy fuerte, cayeron las máscaras de oxígeno y la gente empezó a gritar. “Así es como me veía en medio de un ataque de pánico”, señaló al enseñar una foto en la que se la ve llorando con la máscara de oxígeno puesta.

Estaba en el asiento 18B de Alaska Airlines

La joven se tomó unos segundos para agradecer a dos mujeres que estaban sentadas junto a ella, que la consolaron y la ayudaron a sentirse un poco mejor en medio del aterrador momento. “Me estaban frotando la espalda, dándome consuelo”. Agregó que las azafatas estaban entregando tanques de oxígeno a los pasajeros que los necesitaban. “Me estaba asustando porque mi bolsa no se inflaba y eso es literalmente lo que te dicen en materia de seguridad: que no te preocupes, que todavía estás recibiendo aire, pero (durante) la lucha o la huida no estás pensando en eso... fue tan aterrador”, indicó en el video.

“El piloto entró y les dijo a todos que se pusieran la máscara antes de ayudar a otros, literalmente, palabra por palabra, lo que escuchan en la sesión informativa de seguridad. Fue tan surrealista”, señaló Vu. A un niño el viento se le llevó su camiseta y otros pasajeros perdieron audífonos y otras pertenencias que tenían a la mano, informó CNN.

¿Qué pasó con el avión de Alaska Airlines?

El avión de Alaska Airlines aterrizó con éxito unos 20 minutos más tarde en el aeropuerto, sin heridos graves, debido especialmente a que a ningún pasajero se le había asignado los asientos 26A y 26B, que están justo al lado del tapón de fuselaje que voló por los aires, según informó la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, Jennifer Homendy.

Esta imagen del video proporcionada por Elizabeth Le muestra a los pasajeros cerca de los daños en un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines, vuelo 1282, que se vio obligado a regresar al Aeropuerto Internacional de Portland el viernes 5 de enero de 2024 Elizabeth Le - Elizabeth Le

Después de aterrizar, Emma Vu dijo que recibió de Alaska Airlines refrigerios gratis y un vuelo con más espacio para las piernas. Sin embargo, cree que la aerolínea debería darles dinero para pagar sesiones de terapia que les ayuden a sobrellevar y superar el momento traumático que vivieron en uno de sus vuelos: “No lo sé, simplemente siento que un vuelo reembolsado con más espacio para las piernas y agua y refrigerios gratis no es suficiente”.

Tras el incidente, al menos 4000 vuelos desde, hacia o dentro de Estados Unidos reportaron retrasos y cancelaciones debido a que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó el 6 de enero inspecciones de emergencia de los Boeing 737 Max 9. En tanto que una persona en Portland encontró el tapón del fuselaje del avión en su patio.