Dos matemáticos británicos compartieron en julio de este año una investigación para garantizar un premio en la Lotería Nacional del Reino Unido. Aunque su estudio fue local, su aporte se puede llevar a los sorteos de otros países, como es el caso de Estados Unidos y los juegos Powerball y Mega Millions, con nuevos cálculos estadísticos.

David Cushing y David Stewart, de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, utilizaron la ciencia para concluir que comprar 27 boletos y elegir números específicos podría garantizar una ganancia. El estudio determinó que cualquier cantidad inferior a ese número de entradas causaría una pérdida.

Los números de la lotería son combinaciones aleatorias Unsplash

Científicos revelan la fórmula para “garantizar la victoria” en la lotería

De acuerdo con una publicación de la Universidad de Manchester, la investigación de los matemáticos se trabajó con foto en la Lotería Nacional del Reino Unido, en la que los jugadores compran billetes que incluyen sus elecciones de seis números diferentes entre el 1 y el 59. Durante el sorteo, se seleccionan al azar seis bolas y se otorga un premio a cualquier jugador que acierte a al menos dos de los seis números sorteados.

Así, Cushing y Stewart lograron identificar que el número de boletos que garantiza un premio es 27, “ya que no es posible lograr la misma garantía con 26 entradas”.

Según declaraciones de Stewart, retomadas por The US Sun para explicar cómo llegaron a sus resultados, “básicamente, existe una tensión que surge del hecho de que solo hay 156 entradas en 26 selecciones. Esto significa que muchos números no pueden aparecer muchas veces”.

Los científicos idearon una lista de 27 boletos específicos que, en términos matemáticos, cubrirían todas las bases para lograr algún tipo de victoria. Si bien publicaron los números en el estudio, desde entonces han encontrado más conjuntos que también cumplen con sus criterios.

Los científicos de Reino Unido determinaron que jugar estos números podrían garantizar la victoria Investigación Universidad de Manchester

La teoría no garantiza un premio mayor en la lotería

“Calcular estos números ha demostrado ser un desafío, particularmente para las loterías que se juegan activamente en todo el mundo”, indicaron en la investigación que se publicó en julio de 2023: “En términos de teoría, terminamos demostrando la existencia de un conjunto independiente de tamaño seis”.

No obstante, también advierten que la teoría no garantiza un premio mayor y algunos jugadores pueden terminar solo con un premio de la suerte y no con el pozo máximo: “En última instancia, podrían terminar con un gasto mayor en los 27 boletos y recibir un premio mucho menor”.

A pesar de sus cálculos, los matemáticos dijeron que no están interesados en usar las combinaciones ellos mismos. Un miembro del grupo de investigación de Stewart y Cushing logró ganar US$2243 con los 27 números, revelaron a New Scientist.

Un fin de semana con millones en juego para la lotería de EE.UU.

En Estados Unidos, este viernes y el sábado se jugarán los últimos sorteos de Mega Millions y Powerball de 2023. Los pozos se incrementaron en las últimas semanas y son muchos los interesados en comprar boletos ante la posibilidad de volverse millonarios. En el caso de Powerball, el acumulado es el sexto más alto en la historia de ese juego.