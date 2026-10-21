Emiratos Árabes nomina a funcionaria de su Ministerio de Exteriores para liderar la ONU

Emiratos Árabes Unidos nominó el miércoles a Lana Nusseibeh, funcionaria de su Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se postule en la contienda por la dirección de la ONU, ya que ninguno de los candidatos actuales se ha destacado como claro favorito.

Nusseibeh es una reconocida funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y anteriormente representó a Abu Dabi ante la ONU.

"Me presento para ser secretaria general porque creo que este es un momento para actuar con mayor urgencia: actuar antes, unir a las personas más allá de las diferencias y seguir impulsando el trabajo hasta que produzca resultados concretos", declaró en un comunicado.

En la más reciente votación informal celebrada la semana pasada para medir qué candidatos tienen probabilidades de convertirse en el próximo secretario general de la ONU, todos los aspirantes recibieron veto.

Cinco de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tienen poder de veto y pueden bloquear a cualquier candidato que les resulte inaceptable, lo que ocurrió el viernes, cuando los siete candidatos recibieron al menos dos vetos.

Uno de los candidatos, Macky Sall de Senegal, se retiró posteriormente.

Eso dejó a la favorita, la costarricense Rebeca Grynspan —que ha estado entre los principales contendientes en las cinco votaciones anteriores— compitiendo junto a la exministra de Exteriores de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett.

También siguen en la carrera el argentino Rafael Grossi, actual jefe del organismo de supervisión nuclear de la ONU; las ecuatorianas Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa; y el ugandés Olara Otunnu.

El actual secretario general, António Guterres, de Portugal, concluye su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.

Incluso si un candidato obtiene los nueve votos requeridos de los 15 disponibles en el Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de las cinco grandes potencias, que están profundamente divididas.

Una vez que un candidato supera esos obstáculos, su nombre pasa a la Asamblea General de todos los miembros de la ONU para su confirmación.

Es tradición que el máximo cargo de la ONU rote entre distintas regiones.

Bajo esa premisa, esta vez el puesto debería recaer en un candidato de América Latina.