Emisario de EEUU tiene previsto reunirse con Zelenski y Putin esta semana, según medio

El emisario estadounidense Steve Witkoff está viajando a Europa para reunirse esta semana por separado con los presidentes de Ucrania y Rusia, informó el medio Axios el lunes por la noche.

"Las conversaciones reunirán a Ucrania, a aliados europeos y a Estados Unidos mientras buscan elaborar una propuesta de paz que presentar a Rusia", señala el informe, citando a un funcionario estadounidense anónimo.

Se espera que Witkoff visite primero Oslo, Noruega, para mantener conversaciones el martes con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, dijo el funcionario a Axios.

También asistirán representantes de Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia, así como de la OTAN y otros líderes europeos.

Witkoff planea luego viajar a Rusia, "donde espera reunirse con el presidente Vladimir Putin y presentar ideas", afirmó el funcionario.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de confirmación de la AFP.