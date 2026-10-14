Empeora la inflación en EEUU poco antes de las elecciones

WASHINGTON (AP) — La inflación en Estados Unidos se aceleró el mes pasado mientras la gasolina, la ropa y las tarifas aéreas se encarecieron, una señal de que el aumento de los precios sigue siendo un desafío económico apenas unas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato.

El índice de precios al consumidor subió un 3,7% en septiembre en comparación con hace un año, informó el Departamento de Trabajo el miércoles, por encima del 3,4% de agosto. En términos mensuales, los costos aumentaron un 0,6% de agosto a septiembre, el mayor incremento en cinco meses, frente a una subida del 0,4% el mes anterior.

Las cifras subrayan el impacto persistente de la guerra con Irán en los precios de la gasolina y la persistencia de la inflación, que cayó con fuerza desde un máximo del 9,1% en 2022, pero este año ha repuntado desde que comenzó la guerra a finales de febrero. El aumento no está vinculado únicamente a los precios de la gasolina, ya que el auge de la inversión en centros de datos y en IA también ha elevado los precios de los chips informáticos y de los productos electrónicos de consumo que también los utilizan. La inflación elevada ha planteado problemas políticos a los republicanos en el Congreso y supone un desafío para la Reserva Federal.

Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 2,6% en septiembre respecto de hace un año, frente al 2,4% del mes anterior. Y subieron un 0,3% de agosto a septiembre, un ritmo elevado que, de mantenerse durante un año, quedaría muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

La inflación persistente le ha costado a Trump en las encuestas. Una encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos encontró que solo el 17% de los adultos aprueba su gestión del costo de vida. Y apenas el 26% aprueba su manejo de la economía en general, un nuevo mínimo.

Los funcionarios de la Reserva Federal están observando de cerca los datos de inflación para determinar si necesitan elevar más su tasa de interés de corto plazo, y en qué magnitud.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, manifestó el mes pasado que la inflación no está regresando con la suficiente rapidez al objetivo del banco central, lo que llevó a la Fed a subir las tasas por primera vez en tres años, hasta alrededor del 3,9%.

Sin embargo, algunos funcionarios clave del banco central han sugerido que la institución puede esperar antes de volver a aumentar las tasas. La Fed tiene una reunión de política monetaria el 27 y 28 de octubre, pero la mayoría de los inversionistas de Wall Street espera que entonces mantenga las tasas y que, potencialmente, aplique otra subida en diciembre. Los funcionarios de la Fed han previsto apenas un aumento adicional de tasas este año.

Al elevar los costos de endeudamiento, el banco central espera desacelerar el gasto y el crecimiento y enfriar los aumentos de precios. Sin embargo, gran parte de la inflación actual proviene de la falta de oferta, como la interrupción del suministro de petróleo y gas por la guerra con Irán, y las tasas de interés más altas no pueden resolver esos cuellos de botella.

Warsh ha señalado que su objetivo es evitar que el salto del precio de la gasolina se filtre a más áreas de la economía. El precio de las tarifas aéreas ha subido alrededor de un 22% respecto de hace un año.

Los precios de la gasolina subieron más de un 9% de agosto a septiembre, indicó el informe del miércoles. El aumento del costo de la gasolina es una señal muy visible de inflación y a menudo hace caer las mediciones del ánimo de los consumidores sobre la economía.

Los precios en las gasolineras han bajado ligeramente en las últimas dos semanas hasta un promedio nacional de 4,33 US$ por galón, según AAA, aunque siguen siendo más altos que hace un mes.

Esos costos elevan los gastos de envío y otros costos para muchas empresas grandes y pequeñas, algunas de las cuales se ven obligadas a trasladar el aumento a los consumidores. La semana pasada, PepsiCo anunció que subirá los precios de sus botanas, incluidos Doritos, Ruffles, Sun Chips y algunos refrescos, para compensar mayores costos de combustible, aluminio e ingredientes alimentarios.

La expansión de la inteligencia artificial también ha elevado el costo de los semiconductores, el equipo informático y los componentes eléctricos, que se han trasladado a los consumidores en forma de productos electrónicos más caros, como dispositivos para videojuegos, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.

Goldman Sachs estimó en un informe el martes que la expansión de la IA ha añadido alrededor de medio punto porcentual a la tasa anual de inflación, según el indicador de inflación preferido por la Fed.

Nintendo aumentó el 1 de septiembre el precio de su sistema de videojuegos Switch 2 en un 11%, hasta 499,99 US$. Y el iPhone más reciente de Apple, el iPhone 17, costó alrededor de un 10% más que su actualización anterior, aunque parte de ello probablemente refleje mayores capacidades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.