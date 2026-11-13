Empresa china fundada por supuesta amante de Huang consiguió chips vetados de Nvidia (Bloomberg)

Una compañía china fundada por Alice Huang, la presunta espía de Pekín en el epicentro del escándalo de Nvidia, obtuvo chips supuestamente restringidos de esta empresa estadounidense, señaló el viernes la agencia Bloomberg News.

El hasta ahora CEO de este gigante del sector de la inteligencia artificial renunció el jueves tras haber reconocido haber tenido relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, según la prensa.

China niega que la empresaria trabaje para su inteligencia.

El escándalo generó sospechas de que los microchips más avanzados de Nvidia, claves para la IA, hayan llegado a China a pesar de las restricciones de exportaciones impuestas por Estados Unidos hacia su gran rival.

Alice Huang es conocida principalmente por haber sido alta ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur bajo sospecha de haber enviado chips de Nvidia a China.

Sin embargo, también fundó Shanghai Longteng Intelligent Computing, una empresa con sede en la capital económica de China.

Bloomberg informó, citando a una fuente anónima, que Aperia Cloud Services, un socio oficial de Nvidia en Singapur, compró servidores que contenían chips H800 del gigante estadounidense a Dell Technologies.

Esos servidores terminaron posteriormente en manos de Shanghai Longteng, señaló el medio financiero, que cita documentos presentados al gobierno chino.

No está claro cómo obtuvieron los equipos ni si Alice Huang participó en la operación, según Bloomberg.

Estados Unidos prohibió la exportación de los chips H800 de Nvidia a China en 2023, como parte de un esfuerzo por frenar el desarrollo de la IA por parte de Pekín.

Megaspeed dijo el jueves que estaba investigando si había cumplido con los controles de exportación sobre estas piezas.

Malasia también señaló que estaba investigando a una filial de Megaspeed por la posible desviación de chips de IA hacia otros países.