Empresas se desconectan del sistema nacional para ahorrar energía en Ecuador

QUITO (AP) — Unas 150 de las industrias de mayor consumo eléctrico en Ecuador iniciaron el martes un programa de desconexión programada del sistema eléctrico nacional para reducir el consumo y cuidar el mayor embalse y complejo de generación eléctrico del país ante el inicio del estiaje de fin de año.

De acuerdo con la propuesta del gobierno los grandes consumidores podrán escoger un día a la semana, entre el martes y sábado, para dejar de consumir energía del sistema nacional, lo que permitirá una reducción del consumo de unos 600 megavatios.

Ecuador tiene una demanda eléctrica diaria de alrededor de 5.500 megavatios, pero registra un déficit de poco más de 1.000 megavatios.

El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, dijo en una reciente entrevista con radio Centro Digital que este plan tiene “El objetivo de cuidar los embalses” del sur del país, en referencia al complejo de generación Paute, el mayor de Ecuador, que además cuenta con el más grande embalse nacional y que en la última semana ha registrado la permanente reducción de sus reservas.

Blum afirmó que esta iniciativa fue consensuada con cámaras y gremios de industriales a los cuales también se les pidió evaluar la posibilidad de cambiar las jornadas laborales de martes a sábado o de domingo a jueves para reducir el consumo en las horas de mayor demanda. Añadió que “la ciudadanía no tendrá cortes bajo el esquema actual”.

El 90% de las empresas de mayor consumo de electricidad están alrededor de las ciudades de Guayaquil y Durán, en la costa central del país, y el resto se concentra en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Azuay y Tungurahua.

El expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Marco Acuña, dijo a The Associated Press que “Seguimos en una crisis energética, no hemos salido de esa crisis hace años” y en época de estiaje eso queda en evidencia.

Añadió que el problema central es que “no se ha incrementado la capacidad de generación diversificando fuentes”, no hay suficiente capacidad instalada para cubrir la creciente demanda nacional y una parte de lo instalado no está funcionando debido a la falta de mantenimiento.

Está fresco el recuerdo entre los ecuatorianos de los apagones de hasta 14 horas diarias que soportaron entre fines de 2023 y parte de 2024 como consecuencia de la falta de producción de energía en medio de una sequía a la que las autoridades calificaron como la peor en 60 años.

Ecuador también esperaba comprar unos 450 megavatios diarios de energía eléctrica a Colombia, pero ese país tampoco cuenta con la generación suficiente como para vender a Ecuador.

Para aumentar la producción de energía el gobierno también anunció que desde esta semana están contratadas dos barcazas de generación eléctrica que aportarán al sistema nacional un total de 200 megavatios diarios.