En la ONU, 80 países llaman a restaurar la navegación en el Golfo

Una coalición de 80 países pidió en la ONU el jueves la reapertura plena de la navegación marítima en el Golfo, interrumpida por Teherán luego de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Hacemos un llamado a la completa restauración de los derechos y principios de navegación sin demora", dijo el canciller de Baréin, Abdulatif bin Rashid al Zayani, al leer ante la prensa un comunicado conjunto.

El canciller estuvo acompañado durante la declaración por decenas de sus homólogos, así como por la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

"Condenamos fuertemente la decisión de los hutíes de reavivar el conflicto en Yemen, sus ataques contra Arabia Saudita y sus ataques sin sentido en el mar Rojo", afirmó el ministro bareiní. Enfatizó en que el avance de los hutíes por el estrecho de Bab el Mandeb solo "aumentará los riesgos para el transporte marítimo internacional".

Arabia Saudita dijo el jueves que había interceptado un ataque de misiles lanzados desde Yemen por los hutíes proiraníes, cuando se han intensificado las hostilidades entre ambas partes.

El conflicto se intensificó en septiembre cuando combatientes antigubernamentales ocuparon el litoral yemení en el mar Rojo y consolidaron su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que conecta Europa con Asia a través del canal del Suez.

El paso es tan importante para el comercio mundial como el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga, bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.