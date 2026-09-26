En la ONU, Riad denuncia "Fracasos" de la comunidad internacional en el Golfo

Arabia Saudita advirtió el sábado a los miembros de la ONU que los intentos de bloquear las rutas marítimas de Oriente Medio representan una amenaza para la seguridad energética mundial y exigió a la comunidad internacional que haga más para defender la libertad de navegación.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán a finales de febrero, Teherán ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras que sus aliados hutíes en Yemen hicieron lo mismo luego en el estrecho de Bab el Mandeb.

Ambas vías marítimas son rutas vitales para las exportaciones de petróleo y gas.

"La comunidad internacional ha estado ausente a la hora de asumir sus responsabilidades frente a todo lo que amenaza la paz y la seguridad internacionales", declaró el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Arabia Saudita "subraya la importancia de garantizar la protección de la libertad de navegación en todas las vías marítimas", afirmó.

El ministro exigió además restablecer las condiciones de tránsito por el estrecho de Ormuz a la situación anterior al 28 de febrero, sin imponer ningún tipo de tasas o impuestos.

Riad "rechaza que cualquier parte utilice estos pasos vitales como herramienta de presión, amenaza o perjuicio para los intereses de los Estados", señaló.

Bin Farhan habló poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara una propuesta iraní de acuerdo para reabrir Ormuz, a cambio —entre otras condiciones— de un alto el fuego en Oriente Medio y la liberación de activos iraníes congelados.