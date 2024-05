Estos son los requisitos básicos para que un inmigrante pueda trabajar en McDonald’s en EE.UU.: cuánto gana un cajero

Escuchar

Trabajar en EE.UU. como migrante legal es posible gracias a las diferentes opciones de visas y también de permisos de trabajo. En la búsqueda de empleo, muchos optan por hacer ingresos gracias a plataformas de viajes como Uber o de aplicaciones de reparto de comidas como DoorDash. Sin embargo, también, tras cumplir unos cuantos requisitos, pueden llegar a ser parte de una empresa local que lleva décadas de expansión global: como es el caso de McDonald’s.

McDonald's ofrece puestos de trabajo, tanto en la compañía como en los restaurantes

“Las personas son el corazón de los restaurantes McDonald’s y las excelentes marcan la diferencia”, indica el portal oficial de la cadena de restaurantes de comida rápida fundada en 1940, en California. La empresa describe a su cultura interna como una que “celebra la diversidad” y en donde “cada empleado es valorado por brindar momentos deliciosos y de bienestar que sacan lo mejor”.

A grandes rasgos, se puede dividir la oferta de empleo de la empresa en dos: por un lado, los trabajos corporativos, y por otro, las labores dentro de los restaurantes. En el portal de búsquedas se puede filtrar según el área, el lugar de residencia o la tarea específica que se quiera hacer. Como en cualquier otra compañía, hay ofertas que requieran un título universitario. Sin embargo, entre las ventajas, permite el ingreso desde los 14 años (no en todos los estados) para algunos oficios.

Trabajar en McDonald´s: cuáles son los requisitos para los inmigrantes

El recaudo básico para todo inmigrante que quiera trabajar en McDonald´s es contar con el Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés). No obstante, también se puede aplicar e inclusive conseguir la green card, gracias a la solicitud de visa EB3. En esta, bajo la subcategoría “otros trabajadores” se engloba a todas aquellas personas “que hacen un trabajo no especializado que exige menos de dos años de capacitación o experiencia, no de índole temporal o eventual”, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).

Brisa McDonalds

Qué más se necesita para trabajar en McDonald´s

Ser mayor de 14 años (la edad mínima puede variar según el estado o el puesto).

Tener un permiso de trabajo válido en EE.UU.

Tener disponibilidad de horario, incluyendo fines de semana y días festivos.

Tener habilidades de comunicación, atención al cliente, trabajo en equipo y resolución de problemas.

Tener pasión por el servicio y el aprendizaje.

Qué beneficios puede tener un trabajador en McDonald’s

Bonos por desempeño.

Plan de ahorro para el retiro.

Plan de participación en las ganancias.

Descuentos para empleados (comprar productos y servicios de la compañía).

Seguro médico, dental y de visión.

Seguro de vida y de discapacidad.

Asistencia para la educación (apoyo económico para el empleado que quiere continuar con sus estudios).

Según los comentarios de quienes trabajaron en algún local de McDonald’s, es una marca muy generosa con sus colaboradores ya que los capacita para futuros empleos. Guido Martini

Cuánto gana un trabajador en McDonald´s

El portal especializado en salarios en Estados Unidos, Talent, muestra que, en promedio, el salario en McDonald´s es de 25,794 dólares al año, lo que significan US$12,40 por hora. “Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de US$22.425, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta US$34.743 al año”.

Por su parte, el sitio ZipRecruiter especifica que un cajero en general en Estados Unidos gana US$13,46 por hora, con picos de hasta 18 dólares y nunca menos de siete. Estas variaciones sugieren “que puede haber muchas oportunidades de avance y aumento salarial según el nivel de habilidad, la ubicación y los años de experiencia”, remarca la web. Las cuatro ciudades donde más dinero percibe un trabajador en este puesto son San José, Oakland, Hayward y Antioquía, todas ubicadas en California, la ciudad natal de la casa de comida rápida.

Cuáles son los cinco estados con mejores salarios en McDonald’s

Talent toma la surtida oferta laboral de la compañía para elaborar su ranking de los sitios donde más y menos se paga. En el caso de los salarios más competitivos se destacan estos estados:

Colorado US$33.150 promedio al año

Arizona U $33.150 promedio al año

Iowa US$33.150 promedio al año

Illinois US$32.175 promedio al año

Washington US$32.175 promedio al año

Cuáles son los cinco estados con los salarios más bajos en McDonald’s

Por su parte, los estados donde el salario es más bajo dentro de la cadena de restaurantes son:

Kansas US$23.400 promedio al año

Kentucky US$22.425 promedio al año

Virginia US$21.938 promedio al año

Hawái US$21.645 promedio al año

Idaho US$21.450 promedio al año