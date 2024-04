Revalidación de títulos: la buena noticia de Ron DeSantis para los médicos latinos que viven en Florida

Escuchar

El gobernador Ron DeSantis firmó un nuevo paquete de leyes que facilita la revalidación de títulos para médicos latinoamericanos en Florida. A su vez, elimina la residencia médica por tres años, que existía hasta ahora como requisito previo al proceso de ratificación en ese estado y que demoraba el ingreso de miles de profesionales al sistema sanitario de esa jurisdicción al sur de Estados Unidos.

El paquete de leyes entrará en vigencia a partir de este 1° de julio. Anteriormente, la residencia médica por tres años representaba un obstáculo para muchos profesionales que buscaban ejercer la medicina en EE.UU. Ahora, se estima que la Ley SB 7016 que elimina este requisito beneficiará a miles de médicos y enfermeros.

A su vez, la iniciativa significa un paso positivo hacia la inclusión y la diversidad en el sistema de salud, además de la incorporación de cientos de inmigrantes legales graduados al mercado laboral estadounidense y la mejora en el acceso a la atención médica de calidad en todo el estado.

Requisitos de la nueva ley de revalidación de títulos de medicina en Florida

Cabe destacar que uno de los requisitos para poder revalidar el título en Florida es que el profesional solicitante haya ejercido activamente la medicina en cualquier país durante los cuatro años previos a la solicitud de licencia médica. Julio César Alfonso, presidente de la organización Solidaridad sin Fronteras (SSF), destacó a America TeVé que el nuevo paquete de leyes ofrece oportunidades aún por descubrir para médicos provenientes de otros países.

La nueva normativa facilitará el ingreso de miles de médicos latinos y diversificará la fuerza laboral del sistema de salud de Florida Unsplash

Esta organización, junto a La Cruz Verde Internacional (Green Cross International) y una firma de asesores legales de la ciudad de Tallahassee, también en Florida, brindarán una reunión para explicar de forma detallada cómo será el proceso a partir de ahora, el próximo miércoles 22 de mayo a las 10 de la mañana, horario Eastern Daylight Time (EDT), el Birdside Hall, ubicado en el 12851 SW 42 Street, en la ciudad de Miami.

Los médicos que soliciten la revalidación con la nueva ley tendrán que certificar que cuentan con experiencia activa en los cuatro años previos a la solicitud Freepik

Según declaró Alfonso, “es muy probable que también se eliminen los Step y que no sea ni siquiera necesario hacerlos”. En alusión a los exámenes Usmle (United States Medical Licensing Examination), que determinan si el profesional cumple con todas las habilidades, conocimientos y aptitudes para ejercer la medicina en Estados Unidos y consisten en cuatro etapas que deben realizarse en orden: USMLE Step 1, USMLE Step 2CK, OET y USMLE Step 3.

“Es un paquete de leyes que nos abre unas puertas invaluables para incorporar todos estos profesionales al sistema de salud de los Estados Unidos”, planteó el presidente de Solidaridad sin Fronteras.

¿Dónde se puede homologar el título de médico en Florida?

La institución encargada de supervisar y regular las instituciones no públicas de educación superior en el estado de Florida, la Comisión para la Educación Independiente (Commission for Independent Education), dependiente del Departamento de Educación de esa jurisdicción, es también donde los interesados pueden revalidar su título universitario emitido en instituciones de otros países. No obstante, los detalles no se han difundido hasta el momento.