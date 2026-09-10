En Nebraska, los votantes quieren que EE.UU. termine la guerra con Irán

Al igual que muchos electores del estado de Nebraska, Kristin Benson, de 39 años, le dio su voto a Donald Trump en las presidenciales de EE.UU. en 2024.

Pero ahora, a pocas semanas de las elecciones de medio término de noviembre, esta madre dedicada al hogar espera que Trump encuentre cómo poner fin a la guerra contra Irán que lanzó junto con Israel en febrero.

"Definitivamente no quiero años" de conflicto, dijo Benson a AFP mientras visitaba la Feria Estatal de Nebraska con su familia. Sigue creyendo que Trump "no es alguien que quiera permanecer" en la guerra.

"Siento que si podemos salir el próximo año, sería lo mejor", afirmó.

Una reciente encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst mostró que ocho de cada diez estadounidenses creen que la guerra con Teherán disparó los precios de la gasolina y otros productos básicos.

Un 50% de los encuestados considera que la guerra fue un error.

Y mientras los republicanos luchan por mantener el control del Congreso el 3 de noviembre, incluso en el tradicionalmente conservador estado de Nebraska, los votantes están hartos de la guerra en Oriente Medio, aunque Trump podría seguir contando con su apoyo.

"Estoy listo para que se acabe" la guerra, dijo Keir Albert, un ganadero de 20 años que votó por Trump hace dos años.

"Por supuesto, no todo el mundo está contento con que los precios de los combustibles y otras cosas se estén disparando. Pero creo que lo que está haciendo en materia de seguridad nacional es importante", señaló Albert, que también acudió a la feria con sus reses.

"Siento que él simplemente apoya nuestros negocios (...) mucho mejor que el otro partido", el Partido Demócrata.

- 'Derroche de dinero' -

Nebraska, de 2 millones de habitantes, es un bastión de Trump. En 2024, obtuvo allí casi el 60% de los votos.

Sin embargo, la frustración por Irán va en aumento.

"Es un derroche de dinero", dijo Pat Osiecki, un contratista jubilado de 65 años.

"Israel nos arrastró a esta guerra, y es totalmente incorrecto que él siguiera a Israel a ciegas. Nos ha costado dinero a todos. ¿Por qué somos la fuerza policial del mundo?".

"No estoy de acuerdo con que Irán tenga armas nucleares, pero ¿por qué nos corresponde a nosotros decir que no?", añadió Osiecki, quien fue a una cafetería de Arapahoe para escuchar a Dan Osborn, un independiente que se postula al Senado de EE.UU. por Nebraska.

- 'Duele en el surtidor' -

De vuelta en la feria estatal, Sheryl Bach, una jubilada de 77 años que trabajó en una represa, dijo que no votó en la contienda presidencial de 2024 entre Trump y la demócrata Kamala Harris.

"No me gustaban los candidatos. Y todavía no me gustan", explicó.

Cuando se le preguntó qué opinaba del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, Bach respondió con el pulgar abajo.

En cuanto a la guerra en Irán, dijo que creía que nunca debería haberse iniciado, y añadió: "No creo que vayamos a sacar mucho de esto".

Otros habitantes de Nebraska dijeron sentirse algo distanciados de todo el tema de la guerra.

"La verdad es que no tengo una opinión fuerte al respecto en ningún sentido. Supongo que dejo eso en manos de los tipos que saben lo que hacen", dijo Crystal Smith, una taxidermista de 46 años.

Smith lamentó que los precios al consumidor estén por las nubes, y añadió: "Duele en el surtidor".