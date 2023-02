Encontró 15.000 dólares en la calle, pero tuvo una actitud ejemplar que la vida le devolvió con creces

escuchar

Es común que en la calle la gente se encuentre objetos como monedas, documentos o hasta quizás alguna prenda de ropa. Pero resulta más difícil que tales hallazgos sean de valor, como celulares, joyas o grandes montos de dinero. En este sentido, son pocos los que devuelven algo que no les pertenece, a pesar de que dicen que cuando se hace lo correcto el destino devuelve la buena acción de una manera u otra. Una mujer estadounidense se convirtió en la excepción, ya que encontró 15.000 dólares tirados, los devolvió y fue recompensada de una manera inesperada.

La historia de Dianne Gordon, de 65 años, comenzó cuando su auto se descompuso y no podía repararlo, además de que no tenía la solvencia económica necesaria para comprar uno nuevo. Entonces, todos los días caminaba alrededor de cuatro kilómetros para llegar a su trabajo en Michingan. Hacía alrededor de una hora de trayecto de ida y otra de vuelta, algo a lo que ya se había acostumbrado en el año que estuvo a pie. “No tuve elección. Tenía que tener una actitud positiva”, dijo para Washington Post.

La señora no podía ir a visitar a sus nietos porque no tenía automóvil, según dijo Washington Post

En una de esas caminatas, el 21 de enero de 2023 específicamente, se detuvo en una estación de servicio para tomar algo fresco y descansar un poco. En el momento en que entró al establecimiento, vio tirada en el suelo un bolso con US$14.780. “Lo recogí y había algunos papeles en él, y lo volteé, y había aún más dinero”, afirmó. Sin embargo, a pesar de que sabía que con esa cifra podía comprarse un auto nuevo, decidió hacer lo correcto. “Solo lo miré y supe que no era mío. Sabía lo que tenía que hacer”, sostuvo la mujer para el mismo medio.

Enseguida llamó a la Policía para entregar los billetes y dos horas después un agente se comunicó con ella para notificarle que ya habían encontrado a los dueños. Eran unos recién casados: “Había tarjetas de boda con un nombre y pudimos devolverles el dinero”, dijo el jefe de oficiales Dan Keller del Departamento de White Lake Township. Tanto la autoridad como los esposos estaban sorprendidos por el actuar de Gordon. No obstante, ella se dijo satisfecha de haberlo hecho: “Si no te pertenece, no lo guardas. No hice nada especial. Todo lo que hice fue devolver algo que no me pertenecía”.

La recompensa

La historia pudo haber terminado allí, pero no fue así. Stacy Connell, esposa del Policía que respondió a la llamada inicial que hizo Dianne para reportar el dinero, decidió recompensarla: creó una página de GoFundMe para reunir fondos y regalárselos. “Como esposa de un oficial de policía, normalmente escucho cosas malas, así que esto obviamente fue conmovedor. Tenía la esperanza de que pudiéramos ayudarla a conseguir un automóvil, ya que ella podría haber entrado en cualquier concesionario y haber usado ese dinero y no lo hizo”, declaró.

Es el nuevo vehículo de Gordon Washington Post

En menos de una semana se concentraron alrededor de US$60.000 que posteriormente fueron entregados a Gordon. La señora no pudo hacer más que agradecer a la gente por su generosidad: “Nunca esperé algo así. Estoy abrumada. Solo estaba haciendo lo que me enseñaron a hacer”, mencionó. Por otro lado, utilizó el dinero para comprarse una camioneta nueva y poder ir al trabajo sin tener que caminar largas distancias. Además, está feliz de ya poder trasladarse más rápido para poder visitar a sus nietos, según relató.

