Mostró cómo trataron a un compañero latino en su trabajo en EE.UU. y concluyó: “Así es el sueño americano”

Mudarse a otro país suele ser complicado. Para algunos, el precio es tan alto que dejan todo en donde nacieron para ir en busca del “sueño americano”, la idea popular de que en Estados Unidos hay más oportunidades. A pesar de que en las redes sociales es común ver algunas publicaciones que muestran la mejor parte, otros también se atreven a compartir su realidad. En esa línea, un trabajador de la construcción mostró las difíciles situaciones por las que pasa en ese país, y su video generó un debate entre la comunidad virtual.

El clip del mexicano, identificado como Adán Rosas Carbarin (@fearlesscarbarin), se publicó en TikTok. El trabajador de Burnsville, Minnesota, expuso a su jefe mientras regañaba a su compañero latino, que preparaba la mezcla para el acabado de las superficies.

En un intento de darle otro matiz al ambiente de trabajo, otro empleado se pone unos audífonos. Sin embargo, a su jefe la idea no le pareció oportuna, ya que eso podría poner en riesgo su seguridad: “Te lo digo todos los días: ponte los lentes”, le ordena. El latino ignora la indicación y explica que, si se coloca los anteojos de seguridad, no puede oír sus canciones. Esto detona una fuerte discusión entre ambos. El trabajador mexicano, por su parte, se limita a grabar y a hacer un cierre. “Imagínense, venir a trabajar a un país que no es el tuyo y que te hablen así”.

El trabajador latino grabó a su jefe, mientras éste amonestaba a su compañero

Con más de un millón de reproducciones, el video llamó la atención de cientos de personas. Algunas se tomaron el tiempo para intentar descifrar el mayor contexto. Si bien estuvieron de acuerdo con que el tono con el que el jefe se dirigió al empleado no era el mejor, hubo quienes cuestionaron la actitud de la contraparte. “Tienes que seguir las reglas de seguridad, en cualquier parte del mundo”; “Exacto. Medidas de seguridad y zapatos adecuados, lentes, casco y guantes”; “Para los patrones es fácil tener lentes, pero a uno que trabaja, se le complica”, escribieron varios usuarios, como muestra de ese contraste de opiniones.

Expertos recomiendan utilizar las herramientas y protecciones adecuadas para prevenir accidentes laborales Unsplash

¿Qué dicen los expertos?

El sector de construcción es peligroso si no se tienen las precauciones correctas, según detallan especialistas del Centro de Investigación y consultoría de Blackridge. De esta manera, las empresas deben asegurar que el espacio es apto para los trabajadores con reglamentos y normas de seguridad durante el tiempo que dure la obra. Algunas de las medidas preventivas que recomiendan los expertos son:

Equipo de protección personal : es importante proteger, al menos, los ojos, extremidades y cabeza.

: es importante proteger, al menos, los ojos, extremidades y cabeza. Seguir las pautas ambientales: los accidentes son más comunes en invierno y en temporales. En casos extremos, sugieren detener la obra y reanudar cuando el clima sea más adecuado.

Mantener el área de trabajo limpia.

Seguridad en escaleras : el mantenimiento es crucial para evitar desastres.

: el mantenimiento es crucial para evitar desastres. Mantener el perímetro libre de hacinamiento.

Precauciones de elevación.

Capacitación adecuada: los trabajadores deben conocer el tipo de herramientas que manipulan.

los trabajadores deben conocer el tipo de herramientas que manipulan. Programas y cultura de seguridad: es esencial seguir las reglas, incluso en situaciones de inseguridad.

es esencial seguir las reglas, incluso en situaciones de inseguridad. Sistema de gestión de riesgos: los encargados de las obras deben realizar un análisis previo para determinar si existen peligros para los trabajadores.

