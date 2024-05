Quién es Chase Oliver, el candidato del Partido Libertario que busca conquistar el voto joven en EE.UU.

Escuchar

El Partido Libertario (LP) eligió a Chase Oliver como su candidato a la presidencia de EE.UU. El activista será quien se enfrente a Joe Biden, actual mandatario, y a Donald Trump en las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el próximo martes 5 de noviembre de 2024. Ahora que su nombre se ha puesto en el radar político de ese país, muchos se preguntan quién es.

La organización, que no es conservadora ni liberal y que se formó oficialmente en diciembre de 1971 en Colorado Springs, rechazó a Trump y a Robert F. Kennedy Jr. como sus candidatos, después de que estos hablaron en la convención del partido, que se realizó el sábado 25 de mayo. Hace cuatro años, Chase Oliver solo obtuvo el 1% de los votos.

Donald Trump se presentó en la convención del Partido Libertario; lo rechazaron como candidato a la presencia X (antes Twitter) @LPNational

“¡Lo hicimos! Soy oficialmente el candidato presidencial. Pero el trabajo no está terminado, por favor ayúdenme a nominar a mi compañero de fórmula @terMaatMike. No hay mejor billete unificador en este partido que este. Es hora de unificarnos y avanzar por la libertad”, publicó Oliver en su cuenta de X (ex Twitter). Acompañó la publicación con una fotografía en la que se le ve junto al político, execonomista y oficial de policía retirado Mike ter Maat, quien será candidato a la vicepresidencia.

Chase Oliver fue elegido como el candidato de los libertarios a la presidencia de EE.UU. X (antes Twitter) @ChaseForLiberty

¿Quién es Chase Oliver, candidato del Partido Libertario?

De acuerdo a la biografía que se presenta en su sitio oficial como candidato del Partido Libertario, Chase Oliver es un activista de 38 años que vive en Atlanta, Georgia, y que comenzó su trabajo político oponiéndose a la guerra en Irak bajo el entonces presidente George W. Bush. Descubrió al Partido Libertario en 2010, cuando pasó por un stand en el Festival del Orgullo de la capital del estado de Georgia.

Nacido en Nashville, Tennessee, trabajó en el negocio de los restaurantes antes de dedicarse a la política, de acuerdo con Newsweek. También se sabe que su experiencia profesional incluye empleos en la industria del transporte marítimo de importación para un servicio de línea multinacional.

En 2020, se postuló para el Congreso en el quinto distrito de Georgia para completar el mandato del fallecido defensor de los derechos civiles John Lewis. En 2022, se lanzó su candidatura para el Senado de Estados Unidos. Ese mismo año, anunció su comité exploratorio presidencial y, desde entonces, ha viajado por todo ese país para conectarse con votantes y otros libertarios.

Oliver ha viajado por los 50 estados para promover su candidatura; incluso antes de ser elegido Facebook Chase Oliver-Libertarian

Como candidato presidencial, Oliver centró su discurso ante los libertarios en su esfuerzo por construir el partido en todo el país. Dijo que ha realizado paradas de campaña en los 50 estados y que cuenta con 500 voluntarios. “Quería demostrar a los delegados y a los votantes que tenemos el impulso y la energía para esforzarnos en todas partes para hacer crecer la base de nuestro partido en todos los estados”, explicó a Político.

En cuanto a su propuesta, indicó que planea apuntar a los votantes jóvenes enojados por la reacción de Israel ante los ataques de Hamas en los campus universitarios. “Estábamos analizando cuáles son las poblaciones con más probabilidades de estar preparadas para salir del sistema bipartidista, y hemos identificado a los jóvenes, y en particular a aquellos que están molestos con la guerra que se desarrolla en Gaza, molestos con la crisis de inmigración y con malestar por el costo de vida”, remarcó.

LA NACION