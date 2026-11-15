Enormes olas azotan costa de California y obligan a cerrar muelles icónicos

SAN FRANCISCO (AP) — La costa de California volvió a ser azotada el domingo por enormes olas que inundaron playas, anegaron calles locales y obligaron al cierre de muelles emblemáticos.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional para el Área de la Bahía advirtió que era posible que el oleaje alcanzara hasta 10,6 metros (35 pies), además de peligrosas corrientes de resaca y olas traicioneras.

“¡Manténgase fuera del agua, aléjese de las rocas y los espigones, y nunca le dé la espalda al océano!”, advirtió el servicio meteorológico en redes sociales.

Se registraron el sábado olas de más de 15,2 metros (50 pies) en el condado San Mateo, justo al sur de San Francisco.

Los surfistas no se dejaron disuadir y aprovecharon las olas gigantes en la famosa playa Mavericks, cerca de Half Moon Bay.

Más al sur, la Policía del Condado Santa Cruz emitió una advertencia de evacuación cerca de la localidad costera de Capitola, que se llevó la peor parte del potente oleaje.

En el sur de California, varios muelles, incluidos los de Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach y Pacific Beach, en San Diego, fueron cerrados durante el fin de semana, ya que fueron golpeados por las olas.

En La Jolla Cove, cerca de San Diego, famosa por sus leones marinos recostados, el agua se desbordó sobre la playa y se estrelló contra una escalera que conduce a la arena.

Las condiciones se estaban calmando para la tarde del domingo, pero se esperaban olas grandes durante toda la semana, advirtieron los meteorólogos.

El Superniño en curso ha calentado el océano, lo que ha provocado un aumento del volumen de agua de mar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.