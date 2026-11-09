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Enviado de EEUU considera necesario tratativas "directas" entre Rusia y Europa para lograr paz en Ucrania

Rusia y Europa deben mantener tratativas directas sobre "disposiciones de seguridad más amplias" como parte de cualquier acuerdo de paz para Ucrania, declaró el enviado estadounidense Jared Kushner el lunes, antes de...

Presidente de Ucrania
Enviado de EEUU considera necesario tratativas "directas" entre Rusia y Europa para lograr paz en Ucrania

Rusia y Europa deben mantener tratativas directas sobre "disposiciones de seguridad más amplias" como parte de cualquier acuerdo de paz para Ucrania, declaró el enviado estadounidense Jared Kushner el lunes, antes de las reuniones trilaterales previstas en Abu Dabi.

Kushner, yerno del presidente Donald Trump, añadió antes de las conversaciones de esta semana entre Moscú, Kiev y Washington que su país reconoce "las difíciles decisiones que se avecinan".

Sus declaraciones se producen en un momento en que Ucrania y los aliados de Washington en la OTAN temen que se les presione para hacer concesiones a Rusia, que hasta ahora ha descartado mantener conversaciones directas con los países europeos.

AFP
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