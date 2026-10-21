Enviado especial de Trump dice que queda "trabajo importante" por delante tras conversaciones con Putin

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff saludó este miércoles las conversaciones "constructivas" con el presidente ruso Vladimir Putin pero reconoció que queda "trabajo importante" para alcanzar un acuerdo sobre el fin de la guerra en Ucrania.

"Estas conversaciones fueron constructivas" dijo Witkoff en un mensaje en la red X.

"Aunque aún queda trabajo importante por hacer, el presidente Trump mantiene su compromiso de lograr el fin de esta guerra y alcanzar una paz integral y duradera", añadió.

Previamente el Kremlin había expresado que las propuestas formuladas por Kiev y sus socios europeos la víspera en Oslo, y que el emisario estadounidense Steve Witkoff transmitió a Putin, carecen de sustancia.

Rusia está preparada para reanudar las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania en noviembre, indicó el Kremlin.