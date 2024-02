escuchar

Un hombre pasó de ser infante de la Marina de Estados Unidos a convertirse en un apasionado buscador de tesoros y monedas con la ayuda de su detector de metales. En los distintos campos de tierras de cultivo, Andy Thaxton, el buscador de reliquias, desborda su hambre por la adrenalina y los descubrimientos. El también esposo y padre de familia, pasa la vida recorriendo las tierras con la esperanza de descubrir riquezas olvidadas.

Originario de Tennessee y con 45 años, Thaxton siempre está pendiente de cualquier sonido que emita su aparato rastreador de metales para comenzar a escarbar la tierra. En sus lotes de objetos preciados se cuentan monedas, llaves, balas y otros artículos, cuya historia individual podría contar lo que alguna vez se vivió en esos campos.

La esposa de Andy Thaxton también es amante de los tesoros ocultos i.dig.history

“Fue por mi hermano, como conocí esto. De hecho, él es el verdadero experto, tiene como 30 años descubriendo tesoros, así que lo intenté y descubrí que es fascinante”, comentó el amante de la historia en un podcast publicado en un canal de YouTube.

Thaxton explicó que, probablemente, su pasión por rastrear vestigios nació de su gusto por aprender sobre Guerra Civil: “Es el hecho de saber que soy la primera persona en tocar esas cosas de más de 150 años, y probablemente la última”. En su búsqueda, también rompe las barreras de sus propias aventuras y va más allá de los límites convencionales, ya que no se conforma con simples objetos.

Para él, cada ítem descubierto es una ventana a épocas pasadas. De igual manera, su imaginación lo lleva a tratar de reconstruir momentos a través de los sonidos, aromas y todo el contexto alrededor.

Un rastreador de tesoros tiene una gran colección de monedas antiguas @i.dig.history / Instagram

“Nunca pasa de moda”, señaló el hombre a AG Web: “Es un sentimiento que se mete muy dentro de ti y cada vez se hace más fuerte. Ni siquiera puedo conducir cerca de las tierras de cultivo sin sentir la atracción de campos que antes no estaban tan vacíos”.

Estos objetos fueron descubiertos en una casa de 1871 @i.dig.history / Instagram

De esta manera, con la compañía de su esposa y su hijo pequeño, Thaxton no para de buscar. Su pasión por descubrir nuevas cosas se entrelaza con un profundo respeto por la historia, convirtiendo cada expedición en un viaje emocional, siempre en compañía de su pequeña familia, como lo documenta en Instagram.

“Principalmente, busco tierras de cultivo, pero también busco en muchos sitios no marcados de la Guerra Civil, y busco pequeñas partes de la vida de las personas que están olvidadas”, explicó al medio. “Estas no eran personas con recursos, sino personas que luchaban por sobrevivir. Las monedas de diez centavos o veinticinco centavos que encontré probablemente me causaron dolor cuando se perdieron, y eso nunca lo olvido”.

Diversas monedas antiguas han sido encontradas en campos de cultivo @i.dig.history / Instagram

Cuando llega a una parcela de tierra, explicó el investigador, se dedica a buscar mapas topográficos y a rastrear en Google cualquier dato que le indique lo que podría encontrar enseguida, así como quiénes vivieron, la época y precisa sus movimientos con un GPS. “Por ejemplo, un mapa del siglo XIX podría tener puntos negros para las casas, una cruz para una iglesia y una bandera para una escuela”, narró: “A veces, las medidas son tan exactas y sé que estoy literalmente parado en la puerta de entrada de la casa de un particular, y será evidente por los ladrillos, el vidrio y los fragmentos de cerámica en el suelo.”

