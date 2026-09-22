Erdogan denuncia ante la ONU las políticas de neutralidad de género

Los niños y las estructuras familiares tradicionales están siendo atacados por las políticas globales de neutralidad de género, declaró el martes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la Asamblea General de la ONU.

"Las políticas globales de neutralización de género (...) se han convertido en un asedio que tiene como objetivo a los niños inocentes, junto con la institución de la familia", dijo el líder islamoconservador en su intervención.

"Solo podemos romper este asedio protegiendo la familia formada por mujeres y hombres", añadió. "Turquía seguirá tomando iniciativas para proteger a las familias y a los niños, a pesar de los ataques de grupos de presión".

El 13 de septiembre, Turquía lanzó una amplia ofensiva contra la minoría LGBTQ con redadas destinadas a arrestar a 162 activistas y miembros de esa comunidad, en una medida que dijo estar dirigida a proteger "a los niños y la institución de la familia".

La ofensiva desencadenó protestas dentro y fuera del país y fue condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos, la ONU y la Unión Europea.

La comunidad LGBTQ ha estado en la mira de ataques de Erdogan, quien la ha descrito como un "movimiento desviado" de "pervertidos" responsable de la caída de la tasa de natalidad en Turquía.