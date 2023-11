escuchar

Viajar en avión siempre es toda una experiencia. Sin embargo, una variable sigue constante: los pasajeros quieren la mayor comodidad en sus traslados. En un clip reciente, una azafata de TUI Airways en Reino Unido compartió un “truco” para los turistas que buscan confort en el asiento del pasillo. En los comentarios, algunos usuarios consideraron que tener esta sencilla opción podría cambiar su experiencia para sus siguientes vuelos.

La incomodidad que dan algunos asientos respecto a otros depende de las preferencias de cada persona. Hay quienes eligen la ventanilla para tener un espacio donde apoyar sus cabezas durante traslados prolongados, en tanto que otros prefieren el pasillo por la facilidad que les da para salir ante cualquier circunstancia. No obstante, si se necesita estirarse, el reposabrazos podría convertirse en un impedimento. Con todas estas variantes sobre la mesa, la azafata y tiktoker Charlie Silver, quien tiene una comunidad de más de 100 mil seguidores, escribió: “Este video es para la gente que no sabía que el reposabrazos del asiento del pasillo también se mueve, es así en la mayoría de los tipos de aviones”.

En el clip se ve a Silver mientras narra: “¿Estás en el pasillo preguntándote por qué tu reposabrazos no sube?”, pronuncia al hacer el intento de levantar esta pieza, sin éxito. Sin embargo, luego revela su hack: “Aquí tienes un pequeño truco. Pulsa este pequeño botón oculto y listo, tu reposabrazos se moverá libremente hacia arriba y abajo”. Esta simple función se convirtió en todo un éxito para el video de TikTok, que suma más de 1,4 millones de reproducciones desde que fue publicado hace unos días.

Por su parte, en los comentarios, sus seguidores y usuarios de la red social agradecieron la información, en tanto que otros dijeron que si bien sabían de la existencia del truco, se trata de una función que no siempre se les permite usar: “Los auxiliares de vuelo siempre me hacen bajarlo”, dijo una persona. En tanto que otra reprochó que este truco no puede replicarse en todos los tipos de avión. La reacción llamó la atención de la creadora de contenido, quien contestó: “He volado en un 737, 787, 767, 321, 330 y 350 y todos tienen esto”. Un usuario quiso saber si esa pieza era una especie de secreto y escribió: “¿Por qué esta opción permanece oculta?”. En este punto, Silver argumentó: “No se oculta, es solo un botón que la gente no conoce”.

Tiktoker y azafata

A través de su perfil en la plataforma de videos, la influencer suele compartir trucos como este, pero también algunos clips sobre su estadía y el lado b de volar, que muchas veces solo conocen quienes son parte de la tripulación, con los detalles ocultos de las aeronaves vacías o qué sienten al tener el espacio solo para ellos. A su vez, deja ver cómo se relaja en algunos de los destinos que visita, así como algunas parodias de su trabajo. En conjunto, los videos la han llevado a acumular más de un millón de “me gusta” en la plataforma china.