El Polaco no está pasando por uno de sus mejores momentos. En medio de los fuertes rumores de separación con Barby Silenzi, en las últimas horas se sumó la muerte de la pareja de su papá. Debido a esto, el cantante utilizó sus redes sociales para expresar su dolor.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 2.7 millones de seguidores, el artista publicó en sus stories una imagen en donde se lo vio con la mujer. “Fuiste una gran compañera de mi viejo. Diste la vida por él, ahora están juntos”, escribió sobre la foto junto a emojis de corazones y caritas llorando.

El Polaco lamentó la muerte de la pareja de su papá (Foto: captura/Instagram@elpolaco)

La partida de la mujer ocurrió dos años después que la de su padre, Jorge Carlos Cwirkaluk. El hombre falleció en 2021 a los 59 años, luego de haber transitado una vida marcada por el consumo de alcohol y drogas.

El padre de El Polaco falleció en 2021 (Foto: captura/Instagram@elpolaco)

Pese a los momentos difíciles que atravesaron como familia, El Polaco y su padre tenían una buena relación. El último Día del padre que Cwirkaluk estuvo con ellos, el cantante utilizó su red social para escribirle un sentido mensaje.

“Feliz día al mejor papá del mundo... siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste lo bueno y lo malo... ¡y si te tuviera que elegir lo volvería a hacer!”, expresó.

El Polaco sobre la crisis con Barby Silenzi

La polémica entre El Polaco y Barby Silenzi estalló a principios de este mes cuando la bailarina realizó un llamativo posteo en sus redes sociales. Según adelantó el cantante, ambos estarían en crisis desde hace varios meses. Pero la exparticipante del Bailando 2016 no dijo lo mismo y todo terminó en escándalo.

Barby Silenzi estalló de furia en las redes y las sospechas recayeron sobre El Polaco (Fuente: Instagram: @barby_silenzi)

“Vas a ser la primera en saberlo. Hoy estamos en una crisis grande. Creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados, pero estamos ahí”, dijo el intérprete de “Deja de llorar” en Almorzando con Juana (eltrece). Y siguió: “Tenemos una nena hermosa y reina el amor. Por supuesto. Simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo con ciertas cosas y bueno, estamos ahí”.

Al escucharlo, horas más tarde la bailarina realizó su descargo en Intrusos en el espectáculo (América TV) “El programa se grabó el viernes (por el 3 de noviembre) y nunca me lo comunicó. Ni antes ni después. Eso sí me molestó mucho. Tenemos una familia, tenemos una hija. No da”.

“Me sorprende que cuente nuestra separación (...) Me llamó la atención. Él trata de no decir nada, no le gusta en realidad que se hable de su vida privada y que sea él mismo el que lo saque”, subrayó.

Ante la consulta de todos en el piso sobre cuál podría haber sido la razón por la que el artista decidió contarlo en televisión, mencionó: “Nadie sabía nada. Nadie dijo nada. Aparte, en las parejas obviamente que siempre pasan cosas. Pero me parece que no tenés que ir a un programa a decirlo. No tengo idea por qué lo hizo. Capaz que va a sacar un tema nuevo o porque va a estar en un teatro, pero si no, no se me ocurre esto”.